《大海浮夢》神呼應《阿凡達》《海洋奇緣》證明迪士尼電影是真的！周文欽導演拍魚不忘給「片酬」！

【文 / 雀雀】台灣紀錄片電影《大海浮夢》導演周文欽分享首部紀錄長片拍攝歷程，提到自己在拍攝《大海浮夢》過程中，拍攝到一條大尾浪人鰺，周文欽導演表示：「牠是我的老朋友。」根本就像《阿凡達：水之道》裡主人翁傑克次子婁克與高智慧生物「突鯤Tulkun」建立的人魚關係一樣。

《阿凡達：水之道》劇照

周文欽導演說：「有一次我在拍攝一部大型海洋紀錄片，每天早上都是第一個下海，保育區的魚類對人類很好奇，聽到氧氣筒的泡泡聲音就會游過來。久而久之，我們就每天都會見面。」周文欽導演解釋，潛水圈分為兩派，一派是保持讓大自然自己運作、不打擾不餵食，另一派是鼓勵人類和海底生物建立互動關係。導演本來是屬於前者的，但是當導演決定將這一隻浪人鰺被拍進《大海浮夢》之後，最後還是帶了秋刀魚過去當伴手禮，餵食浪人鰺：「要不然很像我拍了牠卻沒有給片酬（笑）！」

《海洋奇緣》

作為一個專業的水底攝影師，周文欽導演不諱言自己深受卡麥隆的所有水底攝影作品所影響：「我從小就非常喜歡他的電影，尤其是《無底洞》，真的是被深深的吸引！」小時候就喜歡海洋，到後來真的拍出一部海洋電影，對於周文欽導演而言根本就是夢想成真。說到海洋電影，《大海浮夢》其實也與《海洋奇緣》有呼應。包括片中達悟人一代傳一代以造船航海作為文化傳承的精神。

《海洋奇緣2》（圖／迪士尼影業提供）

周文欽導演更透露，文學航行也是一場永無止盡的人生壯遊。有些愛海人士有船，大家也都會互相幫忙。周文欽導演提到戴立忍對於台灣海洋事務的熱心，是會借出船隻讓人使用的；而建築教授劉育東也是到烏石港會見面的愛海好朋友之一。台灣四面環海，想要和海洋相處，有太多的事情可以做，周文欽導演進一步分享：「很多有船的朋友一聲號召，我就會很開心的去幫忙顧船，例如船底需要定時清理，把附著在下面的貝類刮掉之類的，我很喜歡做這件事，刮除的過程超療癒！」

《大海浮夢》導演周文欽工作照

在台灣這一座島嶼上，周文欽導演認為從影十年來學到最多的，是沒有人是一座孤島，大家互相交流、互相幫忙的過程中，但凡看到自己、朋友以及拍攝對象的成長，包括能夠拍紀錄片，都他覺得很幸福：「我很慶幸自己藝大、北藝大的經歷，幫助我在踏入拍片領域時能接觸到各路藝文人士，學會和他們相處，這些能力，後來都變成我在拍攝海洋文學電影時的養分和助力。」周文欽導演如是說。

《大海浮夢》記錄藍波安父子潛水捕魚、伐木造舟的文化傳承之旅。（目宿媒體提供）

