《大濛》在演什麼？金馬獎最佳影片《大濛》為何是今年最強國片？8大看點、故事、上映日期、片長、演員一次介紹！
【文 / 雀雀】上週六金馬獎揭曉，《大濛》不負眾望奪金馬62最佳劇情片等四大獎，是本屆金馬最大贏家！
2025年金馬影展開幕，開幕片《大濛》率先登場，該作品獲得第 62 屆金馬獎 11 項大獎提名榮耀、成年度入圍名單最大贏家，在檯面上已然是今年最強國片代表。而就在《大濛》媒體試片與金馬開幕映演完《大濛》之後，影視同溫層這兩天也炸出一片好評，檯面下更有不少影迷開始熱議電影中的每個細節，包括故事的感人、演員的表演、台語片與時代場景的年代溫度，甚至片中訴說的故事與音樂……每個點都在催促你趕快預約起 11/27 當天《大濛》上映時進戲院看電影，與它一起引爆全台年度盛事！
🍿《大濛》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭𝟭 月 𝟮𝟳 日 全台上映
導演：陳玉勳
演員：柯煒林、方郁婷、湯毓綺
片長：2 時 14 分
分級：保護級（6+）
本文整理《大濛》8大看點，一起來搶先聞香這場台灣人必看的電影內容究竟哪裡值得朝聖。
《大濛》看點1.陳玉勳導演以小人物故事渲染台灣白恐歷史濕度
陳玉勳導演以《消失的情人節》獲得第57屆金馬獎最佳劇情長片獎、導演獎以及原著劇本三項大滿貫之後，做到他得獎後所發表的「應該要更勇敢一點地去創作」感言，5 年後端出的《大濛》果然不凡：《大濛》以小人物故事在大時代下勇敢實踐公道正義的各種小舉動，全員渲染出台灣白恐歷史故事的沁涼濕度，為觀眾帶來又哭又笑的觀影經驗，帶大家看見台灣歷史、也讓觀眾內心注入希望，於是《大濛》變成了台灣2025 年度的《國寶》級電影值得全民進場觀看，也是台版《ALWAYS幸福的三丁目》讓你從過往時代故事中得到活下去的力量。
《大濛》看點2.柯煒林以感動力貢獻金馬影帝等級演技
柯煒林坦言一接到《大濛》劇本看完故事就眼眶濕掉，他知道要接演這個台灣歷史故事必須慎重以待。彼時柯煒林入行 8 年，又以《濁水漂流》入圍金馬獎，當時雖然沒有成功奪獎，在電影中的精湛表現也已經被當時擔任金馬獎評審的楊雅喆、李烈與葉如芬所看中，後來便有《破浪男女》和《大濛》等重點台灣電影找上柯煒林作吃重演出！
而柯煒林也表示，來台灣拍《破浪男女》和《大濛》時，終於讓他 8 年來所感受到的表演瓶頸和天花板被突破！《破浪男女》的楊雅喆導演的導戲方式，以及《大濛》導演陳玉勳要柯煒林感受到方郁婷的表演方式，都讓柯煒林自覺獲益良多！而這樣的演技進化過程，也悉數展現在柯煒林在《大濛》中的表現：片中他飾演退伍國民兵，以充滿草莽氣息的活力，帶著嘉義北上找哥哥的方郁婷橫衝亂撞，最後也激盪出滿滿的感動力，入圍到金馬影帝候選名單，演技實至名歸！
《大濛》看點3.方郁婷從「美國女孩」化身為「台灣女孩」用台語表演決勝負
方郁婷從《美國女孩》同時入圍金馬獎最佳女主角與新演員獎、並斬獲新演員獎以後，這次在《大濛》從「美國女孩」化身為「台灣女孩」，把自己的美國腔國語改為講台語，令人驚艷！方郁婷承認台語不是自己在生活中會使用的語言，所以接演以後非常緊張、事前每天和媽媽勤練台語，進組拍攝以後也非常緊張，因為她看導演每次在她作演出時都沒有給意見，以至於根本不知道自己演得如何？事後在電影完成了才得知：原來拍片當下陳玉勳導演是覺得方郁婷演太好、不敢給她意見、怕演員因而被導歪掉！
《大濛》看點4.曾敬驊與台語老師將宜蘭腔台語打磨為「老台語」
曾敬驊是劇中台語最好的演員之一，但為了拍《大濛》仍也是去上台語課，原因是「老台語」與曾敬驊的宜蘭腔大不相同。台語老師講的東西「感覺」、「隔天」等音調，都和曾敬驊所常講的語調不一樣。而「老台語」是要重新學習的。是以製作人也貼心提醒觀眾：「若聽到片中台語怪怪的，其實不是講不好，而是精心將演員的台語磨成老台語使然。」
曾敬驊因演《返校》出道，因緣際會演到《大濛》，透露自己在第一次看劇本故事時就已經非常感動，並表示「就像勳導講的，有點玄學。那時我剛拍完《我家的事》，因為我在真實生活中是弟弟，也是哥哥，所以在《大濛》也很快就找到哥哥跟妹妹之間的連結。謝謝這個故事，有時候演員在演戲的過程中會得到禮物，《大濛》對我來說，就是一份禮物。」曾敬驊並大讚劇組讓他印象非常深刻：「我一進組，感覺大家都在狀態裡，我也就很快就進入狀態。那是大家一起幫我找到的狀態。」曾敬驊並感性感謝《大濛》：「這部電影，給我了很多勇氣。」
《大濛》看點5.歌手演員9m88「動不動就找身邊的人講故事」！
9m88在《大濛》中飾演方郁婷的姊姊「阿霞」，她在片中是「歌舞團」和「說書人」擔當，唱跳對9m88來說不難，但用全台語講一整段長達六七分鐘的故事，就很考驗這位歌手演員的表演實力！9m88說當時為了演好角色，拍攝前常常動不動就跟身邊的人說「你要聽一個故事嗎？」逢人就抓著練習！果然《大濛》的說故事橋段，也成為全片一大催淚亮點，是電影的終極核心精神之所在。
《大濛》看點6.葉如芬自嘲窮哈哈、仍為台灣電影找到新高度
葉如芬透露拍每一部片都很難，但現在電影產業不好，她與李烈兩人在窮哈哈的狀況下，得到很多貴人與單位願意幫忙，大家一起攜手將電影拍出來，幕後這件事情本身就已經很令人動容。事實上，葉如芬、李烈、陳玉勳導演和張雅婷這鐵四角，一路從《總舖師》、《健忘村》、《消失的情人節》合作到《大濛》，製作人表示拍《大濛》的難度是最高的，但有製片人張雅婷的團隊在幕後撐腰，什麼類型都難不倒她，才有機會能為台灣電影找出新高度。
《大濛》看點7.李烈:「《大濛》是如果不做，可能會後悔的電影」
李烈回憶，當初陳玉勳一次給李烈和葉如芬看了兩個劇本，其中《大濛》拍攝難度最高，但她認為《大濛》是一個「這時間錯過就錯過了」，如果不做，可能會後悔的故事，所以還是把頭給洗下去。陳玉勳導演在旁笑說「我有勸她們不要拍！」事後一派雲淡風輕，也是「大濛」現場。
《大濛》看點8.劉冠廷演飛賊「高金鐘」與真實人物「有三分像」？！
劉冠廷在《大濛》中飾演飛賊高金鐘，雖然接演本片之前也只看過高金鐘的劇本，劉冠廷並笑稱「我一到現場，就被塗成黑色了！」感覺狀況外卻又享受在陳玉勳的魔幻宇宙當中。但其實劉冠廷在片中有起到大作用，是幫助男女主角不至於走到窮途末路的貴人。勳導自承年紀大了，所以每拍一部電影就會當作是最後一部拍，像是劉冠廷這樣想要一直共事的演員，自然是有機會就要找他來演，並戲謔說到：「高金鐘本人的照片和劉冠廷有三分像」所以找劉冠廷來演更是理直氣壯！
《大濛》入圍第 62 屆金馬獎 11 項獎項，是一部多環節專業所共構成的台灣電影魔法奇蹟。電影即將在11/27全台上映。
🍿《大濛》
上映日期：
𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭𝟭 月 𝟮𝟭 - 𝟮𝟯 日感動口碑場
𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭𝟭 月 𝟮𝟳 日 全台上映
導演：陳玉勳
演員：柯煒林、方郁婷、湯毓綺
片長：2 時 14 分
分級：保護級（6+）
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
《大濛》熱潮延燒 奈良美智點名「最想看的台灣電影」
電影《大濛》上映後好評爆棚，引爆許多討論話題，就連日本知名藝術家奈良美智近日都在社群平台分享「最想看的台灣電影是《大濛》」，可見電影受關注程度之高。 《大濛》拿下本屆金馬獎最佳劇情片等多項大獎後，導演陳玉勳也帶著主要演員柯煒林與方郁婷在台北、台南影城跑透透造勢宣傳。看到場場爆滿的現象級盛況，以及台南鄉親熱情的美食應援，讓演員們直呼像回到拍戲時，一天吃4餐超幸福。 主創團隊29日直奔台南與觀眾互動，映後場場爆滿，啜泣聲此起彼落，觀眾哭到停不下來，更有人三刷哭點依舊高達15次！《大濛》在台南鹽水「岸內影視基地」還原民國四〇年代台北街景，導演陳玉勳回憶起拍攝季節，特地選在台南的冬天，本以為會比較有霧的氛圍，沒想到拍攝期一個月，天氣天天都是30度，讓拍攝相當順利。 柯煒林則分享，自己曾騎了2個多小時腳踏車回到民宿，引起鄉親一陣驚呼；台南剛剛好的氣溫，也讓柯煒林嘴甜表示「跟你們的熱情好搭！」拍攝時期第一次到台南的方郁婷則說，自己最懷念的是「牛肉湯」，拍攝時每天都要喝一碗，更透露在台北城拍攝時，身旁真的有牛，直呼「沒有看過那麼大隻的牛」，逗樂全場。 柯煒林30日離台，來台期間行程滿檔，每場活動都把中央廣播電台 ・ 23 小時前
強片環伺《大濛》守住票房亞軍 柯煒林吐露病情劉冠廷曝吃醋內幕
今年的金馬獎大贏家《大濛》於11月27日正式上映，上映首周全台票房累積達1500萬，攻佔亞軍，在強片場次壓境下，《大濛》雖然排片場次數敵不過，但感動口碑無遠弗屆，全台已超過6萬人進戲院觀賞。中時新聞網 ・ 2 小時前
《大濛》橫掃金馬 連奈良美智都愛上 喊話：想看
《大濛》橫掃金馬 連奈良美智都愛上 喊話：想看EBC東森娛樂 ・ 1 天前
人權館舉辦《大濛》特映會 受難者及家屬共憶走過白色恐怖的重生之路
[Newtalk新聞] 國家人權博物館28日舉辦金馬獎最佳劇情片《大濛》特映會，邀請政治受難者及其家屬觀影，導演陳玉勳表示，期待社會大眾透過影像敘事，一同看見台灣這塊土地所承載的記憶痕跡，與白色恐怖創傷後的重生之路。 為鼓勵影視工作者以台灣走過威權後的自由民主重生經驗為創作題材，透過影像來促進轉型正義與社會之間的溝通，人權館28日於台北市西門町真善美劇院舉辦《大濛》特映會，國家人權博物館館長洪世芳、國家人權委員會委員高涌誠、葉大華、林郁容、行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆、政治受難者前輩張則周、高金郎、許晴富、陳欽生、蔡金鏗及家屬等出席觀影，導演陳玉勳特地在映前到場致意。 陳玉勳導演表示，《大濛》不只是一部有關台灣白色恐怖的故事，更是一段尋找歷史雲霧裡的公道之旅。雖然真實悲劇裡的人物很多都已犧牲消逝，但是白恐陰影下的小人物仍然設法存活，努力找尋重生之路。這部電影籌拍多年，為了重現70年前的台灣，布景、美術、服裝、造型都用心考證，光是後製就耗時兩年，對於幕前幕後團隊的任勞任怨，以及文史研究者全力支持提供第一手田調，他深表感激。 陳玉勳導演也向在場受難者前輩及家屬致意，表示因為有無數的受難新頭殼 ・ 1 天前
MAMA／aespa女神獲獎感言超催淚！寧寧致敬消防員：盼聽到更多人報平安
2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）於今（28日）在香港啟德體育園主場館舉行，典禮氛圍因26日大埔宏福苑火災造成的重大傷亡而格外肅穆。開場主持人朴寶劍帶領全場默哀30秒，向罹難者與家屬致上最深的哀悼。典禮現場，眾多藝人也透過舞台向香港火災受災戶表達關懷，其中女團 aespa 的得獎感言也引發關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
《大濛》熱賣！柯煒林邊抗癌「南北跑30場宣傳」：我不是病人
男女主角柯煒林與方郁婷與陳玉勳導演南北宣傳超過30場戲院活動後，柯煒林即將返港，有觀眾憂心他的身體能不能負荷這樣的工作，柯煒林一看到就馬上留言：「想回說『我不是病人』， 但想一想，每天吃鏢靶藥是事實。醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病/長期病患，醫...CTWANT ・ 2 小時前
MAMA／RIIZE獲獎「他全程廣東話慰問」！全員戴絲帶：獻給需要安慰的人
「2025 MAMA Awards」今（28日）在香港登場，在宏福苑大火造成重大傷亡的沉重氛圍下，典禮明顯降低歡慶調性。除了主持人朴寶劍開場代表全場默哀外，韓國人氣男團 RIIZE 成員 Anton（李燦榮）更因為「以廣東話發表得獎感言」引發網路大讚，被網友形容是「超有誠意的慰問」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
《大濛》橫掃金馬！觀眾哭著走出戲院 奈良美智：現在最想看的台灣電影
由陳玉勳執導的電影《大濛》在第62屆金馬獎一舉拿下「最佳劇情片」在內的5項大獎，11月27日在台灣正式上映後口碑持續發酵，不少觀眾甚至「哭著走出戲院」。日本知名藝術家奈良美智稍早也在X（原推特）分享預告，直言目前最想看的台灣電影，就是《大濛》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王心凌坦言一度身心遭掏空 飛離台灣3周「按下暫停鍵」
華語流行天后王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸，日前登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）隆重開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為這次美國巡演寫下具有指標性的里程碑。中時新聞網 ・ 3 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 6 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 7 小時前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步上海演唱會臨時喊卡 無觀眾開唱吸引粉絲支持 黃秋生讚：真正的藝術家
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈不滿，中國政府也推出多項限制政策，甚至就連日本歌手濱崎步預計於 29 日在上海舉辦的演唱會也臨時遭到取消。雖然演唱會突然喊卡，但濱崎步並沒有因此離開中國，反而選擇在已經搭建好的會場內，舉辦一場「沒有觀眾的演唱會」，並獲得大量歌迷讚賞，就連香港影帝黃秋生也稱讚她是一位「真正的藝術家」。 在演唱會遭到取消後，濱崎步於 28 日透過社群媒體發布限時動態，向所有籌備演唱會的工作人員、舞者、樂團成員以及準備到場支持的粉絲道歉。隨後，濱崎步又於 29 日晚間發布限時動態，證實自己按照原先的規劃，在完全沒有觀眾的情況下從第一首歌唱到安可曲，直到完整演出結束後才離開會場，「全體演出者、工作人員懷抱著和正式演出毫無差別的心情，傾盡全力的完成了整場演唱會，希望獻給本來可以相見的 1 萬 4000 名 TA (濱崎步粉絲名)。 濱崎步也在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，並找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己。濱崎步認為，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的新頭殼 ・ 1 天前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前