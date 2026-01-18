《大濛》將成曾敬驊第三部破億電影 劇組「F4」合體影迷搶看

電影《大濛》上映至今逾兩個月，本周末一連舉辦三場回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人，從「簽名會」、「油條合影場」到「手帕場」，幾乎秒殺、場場爆滿，導演陳玉勳也直言「出乎我的意料」，並感動表示：「一切都很有緣分。」

方郁婷、柯煒林、9m88及特別演出的劉冠廷，17日晚上齊聚西門國賓鉅院廳，與現場超過600名影迷逐一簽名互動，現場氣氛熱烈。柯煒林更是當天一結束香港工作便直飛來台，還沒來得及休息，就直奔戲院加入簽名會，即便行程緊湊，他仍難掩興奮之情，與粉絲熱情互動、誠意十足。

柯煒林將於22日迎來34歲生日，眾人特別準備生日蛋糕為他驚喜慶生，他感性分享：「兩年前殺青時也剛好是生日，兩年後能這樣跟大家見面，真的覺得很不可思議。」談及票房即將邁向破億里程碑，柯煒林表示：「我從一開始就對每一位工作人員、演員朋友都很有信心。」並喊話現場觀眾：「希望大家能繼續陪我們走下去。」

方郁婷則於映後分享，自己已經七刷《大濛》，導演陳玉勳隨即逗趣回應：「你好自戀。」引爆全場哄堂大笑。9m88則感動分享：「現在電影上映超過一個月，今天還有那麼多的觀眾朋友來到現場支持，我覺得真的非常開心。」

由於簽名會於晚間九點舉行，劉冠廷打趣說：「通常這個時間，我應該在床上陪兒子睡覺，托勳導的福，讓我可以站在這邊跟大家見面。」他更引用片中由他所飾演的「高金鐘」一角的經典台詞「錢這個東西就好像流水」，幽默呼籲影迷持續陪伴《大濛》一路邁向破億里程碑。

曾敬驊則於18日加入「油條合影場」，眾人拿著電影出現的油條與近300名影迷合影。有影迷問到如果身處在《大濛》設定的民國40年代，會成為怎樣的人？柯煒林坦言：「每個年代要面對的東西不一樣，怎麼面對是自己的心態，我還是選擇當一個『擇善固執』的人。」方郁婷認同說：「會跟阿月一樣，專心做自己，對大家也要善良。」

9m88則說：「不管在什麼時代，人性是一樣的，看完《大濛》會感覺到不管是市井小民、親戚、兄弟姐妹，純樸單純希望大家好的心情是非常可貴的，保持這樣的精神。」曾敬驊樸實回答：「那個時代的小人物很簡單，努力工作賺錢過生活。」劉冠廷幽默呼應飾演的角色說：「還是會去偷東西送給別人，做一個劫富濟貧的人。」

「手帕場」上，導演陳玉勳、柯煒林、曾敬驊、劉冠廷搞笑自稱為《大濛》的「F4」，貼心送上電影周邊手帕，也為本周末三場回饋活動畫下溫暖而深刻的句點，曾敬驊也非常榮幸感謝本片將讓他收集到第三部主演的破億電影。

