《大濛》專訪／陳玉勳害到自己：霧才是最可怕的 電影差點變「小濛」

《大濛》導演陳玉勳和主演柯煒林、方郁婷受訪。（圖／小娛樂）

導演陳玉勳近來推出新片《大濛》，帶著觀眾重返民國40年代，也因此美術場景設計都相當考究，小從油燈，大至台北街景、火車型號，尤其光是全片靈魂「霧氣」的特效就來回做很多次。此次製作如此龐大，因此從籌備期開始就得準備充分，陳玉勳說：「以前我從來不畫分鏡的，但這次有好幾場還自己畫。」

陳玉勳分享，最困難的特效後製就是霧氣，在片場很少會放煙，除了不健康，也因為大片濃霧不可能實作。不過為了讓電影看起來有年代感、增添更多陰影，電影調光過程拉大反差，沒想到原本做好的濃霧特效完全看不出來，讓特效總監郭憲聰傻眼直呼：「天啊！我白做了！」回頭繼續加重霧氣，和調光師周佳聖調整了快兩個月。

導演陳玉勳和主演柯煒林、方郁婷受訪歡笑聲不斷。（圖／小娛樂）

對此，陳玉勳相當感謝郭憲聰和周佳聖的付出，他笑說最初寫劇本時，還想說場景可以用滿濃霧，如此一來景不用搭太多，「因為都被霧弄得濛濛的，不用做太仔細，結果霧才是最可怕的，真的是害到自己！《大濛》差點變成《小濛》。」

且當時音樂設計盧律銘老婆要生第二胎、特效總監郭憲聰剛當新手爸，有時陳玉勳想討論工作，對方還要先陪孩子，都讓他感到很抱歉，陳玉勳笑說：「像我跟盧律銘討論都用訊息，我怕他會崩潰，所以用字遣詞都很小心，他也怕我會生氣，對我都很客氣，但我們其實很熟，那時彼此之間都保持著很理性、很有禮貌的狀態。」

柯煒林因角色口音和喜劇節奏吃足苦頭。（圖／小娛樂）

柯煒林則認為打鬥或是情感較濃烈的戲不成問題，最困難的是抓穩喜劇節奏，剛開始和導演陳玉勳溝通、調整許久，「我真的很擔心搞砸，因為我很喜歡這個劇本。」所以當時演來只有「誠惶誠恐」能形容。陳玉勳則解釋，他當時並不是把電影當喜劇拍，而是「趙公道」算是甘草人物，性格莽撞、單純憨厚，經常遇到荒謬的事，因此會產生好笑有趣的效果。

為了呈現角色口音，柯煒林刻意學習帶有廣東話口音的中文，他無奈笑說：「那段時間華語講不好、廣東話也講不好，和郁婷就講英文了。」方郁婷也是苦練台語許久，也因為角色有固定腔調，「經紀人就跟我說，在現場如果有人要糾正你的台語，不要聽！因為要聽老師講的那一種腔調。」

方郁婷笑著回憶當時的西瓜皮髮型。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪