《大濛》散場人人哭紅眼離席 主題曲受「神秘力量」推動

電影《大濛》今正式在全台上映，電影先前舉行的口碑場廣受好評，被觀眾形容為「一生必看的國片」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。歌手ØZI直呼是「催淚彈！」導演徐譽庭更感性發文：「《大濛》兼具了商業和藝術性！」

電影原聲帶也於今日同步上架各大平台，由金獎配樂大師盧律銘全盤操刀，也有參與主題曲〈大濛的暗眠〉作詞的導演陳玉勳更是分享了電影中的小故事。盧律銘分享，《大濛》配樂一開始交出的版本被陳玉勳導演直言「沒有風味與靈魂」，讓他只得「砍掉重練」。在導演半激將、半鼓勵的推動下，他決定回到角色本身創作，從方郁婷飾演的阿月出發，以她離家沿途所見的風景寫出第一首demo，讓整張原聲帶彷彿成了阿月的旅程日記，有雲、有霧、有雨，也有撥雲見日的片刻。

其中，電影主題曲〈大濛的暗眠〉更是他近年最深刻的創作，不僅歷經多次改動、趕在最後關頭才完成錄製，更邀請9m88演唱與吉他大師黃中岳編曲。他形容整個過程如同陳玉勳導演說的：「有股神秘力量推著大家前進，每個環節都剛好扣上。」並說：「這部電影、這首歌都是獻給那些在霧中前行的人。」他也特別感謝9m88，笑稱：「這是一首最不像9m88的歌，唱的人是片中的每一個人。」

關於電影配樂，導演陳玉勳分享，剪接時他一度苦惱不知該配什麼音樂，直到某個深夜靈感閃現，一段既熟悉又陌生的老歌旋律竄入腦海，正是60年代的〈月光小曲〉（莎韻之鐘），他立刻記下旋律；另一首是導演很喜歡盧律銘配樂裡的一首曲子，他幽默地對盧律銘說：「這首我們把它弄成一首歌，可能會紅喔，你老婆肚子的小兒子快出生了，如果這首紅了，你兩個兒子所有學費都有了吧！」

此外他也親自嘗試撰寫台語歌詞，笑言說：「阿銘師，我們什麼都沒有，只有才華，就自己寫吧！」最終完成的〈大濛的暗眠〉，連同原聲帶皆送往英國倫敦傳奇錄音室Abbey Road Studios進行鬼斧神工的母帶製成，完美呈現電影情感與氛圍。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導