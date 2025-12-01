《大濛》無懼強片奪1500萬票房！柯煒林抗癌喊話：讓我們的溫柔被看見

《大濛》上周正式在台上映，在強片場次壓境下，首周票房仍達到1500萬、觀影人次超過六萬人。導演陳玉勳雖然感冒，仍硬撐身體帶著主演柯煒林、方郁婷南北宣傳超過30場戲院活動，與影迷近距離分享拍攝點滴。

柯煒林和影迷現場交流。（圖／華文創提供）

對於密集行程，有粉絲擔心柯煒林身體負荷不來，柯煒林在社群看到後便留言：「想回說『我不是病人』，但想一想，每天吃鏢靶藥是事實。醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病／長期病患，醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥。」他有時還覺得自己的氣色比很多人好，請大家不用太擔心，「多約一些人一起進戲院看《大濛》，讓我們的溫柔被看見，好不好？」

柯煒林勤跑《大濛》影廳宣傳。（圖／華文創提供）

而在片中飾演真實歷史人物「高金鐘」的劉冠廷，11月30日也加入劇組跑廳宣傳。談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事，他笑說：「那天剛好下大雨，是整部電影拍攝期間唯一的雨天。」他在現場時常聽見陳玉勳導演讚賞方郁婷的演技，心裡難免「吃醋」，但看片後，立刻理解導演當時的反應，直呼方郁婷的表現超齡：「是非常有天賦的一位演員。」

劉冠廷也坦言，自己的角色雖然戲分不多，但在電影中成為一絲「喘息」，很感謝高金鐘在片中的存在，「看完《大濛》好像重新讓我認識那個年代」。陳玉勳導演則大讚劉冠廷：「大家都很喜歡冠廷的演出，所以才找他來當吉祥物！」

劉冠廷和導演陳玉勳現身映後活動。（圖／華文創提供）

《大濛》製作規模龐大，從造型、美術到配樂，每個環節都投入大量心力，近日劇組成員也陸續分享製作幕後。美術設計王誌成回憶搭建福馬林池的過程，當時國防醫學院的場景拆了好幾個地點拍攝，最終因屋型與國防醫學院的航拍資料相近，決定在岸內影視基地原台糖倉庫內搭建，「拍攝日早上，岸內周遭飄起了濃霧，這是現今嘉南平原少有的景象。」然而這片霧在演員上戲前便迅速散去，令王誌成笑言：「難道真的是導演說的那種冥冥力量？」

劉冠廷飾演真實歷史人物「高金鐘」。（圖／華文創提供）

