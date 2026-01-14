《大濛》狂掃9000萬破億在即！ 陳玉勳曝宋芸樺接演內幕：欠她很多

由陳玉勳執導的電影《大濛》，全台票房已衝破9000萬，隨著口碑沸騰，全台戲院宣傳活動已累積突破百場。為了迎接即將到來的破億里程碑，劇組近期展開馬拉松式謝票，就連剛從美國返台的「破億神獸」宋芸樺也火速歸隊，將與柯煒林、曾敬驊、劉冠廷等人一同集氣衝刺。

宋芸樺在《大濛》中飾演關鍵的驚喜角色：阿月成年後（潘麗麗 飾）的女兒「劉念雲」。導演陳玉勳透露，當初因角色篇幅不多，一度擔心宋芸樺會婉拒，沒想到她毫不猶豫力挺演出。

陳玉勳打趣形容：「宋芸樺是我的『破億神獸』，有她在票房就會好！這次真的欠她很多，下次一定要幫她寫一個專屬的角色。」宋芸樺也分享，回台後的第一件事就是衝進戲院看《大濛》，被深刻的時代情感深深打動。

片中色彩繽紛、充滿時代感的「彩蝶歌舞團」也是一大亮點。團員9m88與百白分享，為了呈現50年代的歌舞風華，成員們密集培訓超過一個月，甚至自費租練習場加練。

百白坦言，練舞過程壓力極大，曾數度練到掉淚：「練完之後，我覺得我可以原地出道了！」 身為勳導「固定班底」的百白也幽默自嘲，這是她與導演的第三次合作，笑稱自己應該是「勳導喜歡的女生類型」。

除了全台影迷熱烈支持，這股《大濛》旋風也刮向國際。日本知名導演鈴木龍日前來台觀影後深受震撼，甚至在公開活動結束時，學起片中經典台詞熱血大喊：「走囉！」，這段充滿趣味的台日電影交流，也迅速在社群平台引發影迷瘋傳。

據悉電影本週六（17 日）將於西門國賓鉅院舉辦簽名會；隔日（18 日）則於大巨蛋秀泰影城舉行網友熱烈敲碗的「炸油條拍照會」，現場將準備片中出現的油條，呼應柯煒林在電影中的經典台詞「給我五根油條的時間」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導