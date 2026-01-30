《大濛》票房破億創國片奇蹟「影迷30刷」 不具名包場88歲長輩搶看

奪下金馬獎最佳劇情片的電影《大濛》，憑藉超強口碑在30日正式宣布全台票房突破1億大關，成為 2025 年第五部晉升「億萬俱樂部」的國片。面對這項殊榮，導演陳玉勳感性形容：「這是一架靠著觀眾一起吹氣，才飛到今天的紙飛機。」

《大濛》不僅在金馬獎大放異彩，更在社群引發罕見的「大濛效應」。除了曬票根風潮，甚至有觀眾自發購票邀請陌生人進場，將電影中的溫柔延伸至現實。主演9m88被「30 刷」神級影迷感動，坦言拍電影讓她感受到前所未有的使命感，「帶給身邊的人溫柔，是一件美好的事。」

飾演高金鐘的 劉冠廷 稱這趟破億旅程太過奇幻，特別開心角色能帶給觀眾喘息空間。他更不忘當眾對導演陳玉勳「催債」，笑稱會牢牢記住導演曾許下的諾言：「如果票房破億，會試著寫高金鐘的故事。」讓現場粉絲高度期待番外篇的可能性。

柯煒林奔波港台兩地宣傳，感性表示感受到自己「被觀眾好好接住了」，並堅信這場旅程將在世界各地持續開花。方郁婷則是難忘映後觀眾的一句「現在的自由是因前人的努力」，讓她深感能參與這部作品是既幸福又幸運的事。

監製葉如芬與李烈一致認為，能讓不常進戲院的觀眾願意走進場討論，是電影人最重要的成就。30日就在長春國賓影城舉辦《熟齡揪伴看》場，是由不具名人士贊助捐款，希望可以邀請民國60年前出生的觀眾免費參與，消息一公布便引來近3500名觀眾瘋搶報名，其中更有88歲的年邁長輩共襄盛舉。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導