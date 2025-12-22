《大濛》遭PTT電影版封殺 不受紛擾⋯柯煒林快閃來台「破億就炸油條」

《大濛》全台票房突破六千萬。（圖／華文創提供）

電影《大濛》票房突破六千萬，男主角港星柯煒林22日特地飛抵台灣工作，並主動向導演提議：「我們來跑影人場好不好？因為我真的很想念台灣的觀眾！」兩場映後活動皆火速完售，還幽默喊話若票房破億，就有機會親自炸油條請影迷吃。不過前一天PTT電影版宣布禁發本片相關新聞，引來網友正反兩派意見。

PTT電影版版主發文表示：「大濛11／27上映，現在12／21，宣傳已經足夠，相關新聞下面常常都是政治推文吵架，罵藍罵綠罵白都有，相聞禁發，發的砍除，水桶三天，不累加，過去新聞不會砍除，心得文能發（但會看內容決定是否空洞洗版引戰）。」

但《大濛》不受紛擾影響，日本知名藝術家奈良美智繼先前於嘉義辦展期間觀賞《大濛》，來到台北後他又忍不住二刷，並分享：「因為已經知道故事了，這次幾乎不用一直盯著字幕，而是能更深地沉浸在影像裡。沒想到第二次看的感動反而更強烈，連我自己都很驚訝。」

奈良美智特別點名兩場最打動他的戲，包括方郁婷飾演的阿月看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻，以及方郁婷和9m88去認屍體的那一幕，「那是兩種完全不同的眼淚」。即便回到日本，奈良美智仍一邊吃著台灣著名的統一肉燥麵泡麵，一邊聽著《大濛》原聲帶，並期待表示：「下一次，就在日本再看一次吧！」

此外，《大濛》另一大亮點則是1950年代真實存在的人物「飛賊」高金鐘，由金馬男星劉冠廷飾演。這角色飛簷走壁、劫富濟貧，自稱「廖添丁二世」，為全片畫龍點睛。導演陳玉勳也分享幕後趣事，「我以前也不知道有這號人物，是在田調過程中，他自己出現在我眼前。」據悉高金鐘當年是有名的越獄大王，傳說跳起來頭部能超過甘蔗樹梢。劇組人員找到其真實照片後，發現與劉冠廷有三分神似，便根據照片重現其被捕新聞照。

這也是劉冠廷繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演合作，雖僅有兩場戲，他仍做足功課，閱讀大量舊報導與文獻，他在片中一登場便得狂奔逃亡，不巧拍攝當天下雨，河堤道路泥濘濕滑，還得踩著他人背部飛躍而起，數度差點滑倒，讓陳玉勳導演忍不住開玩笑虧他：「很久沒練身體喔！」劉冠廷事後笑說，當天收工回家腿部酸痛，隔天直接鐵腿，也深刻體會到「賊不好當」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導