《大生意人》新開播獲高評價 5大好評亮點整理！流放書生陳曉逆襲成商業巨擘 緊湊劇情毫無冷場

《大生意人》講述了流放書生顛覆清末商界的傳奇故事。（圖／iQIYI TW）

【文／段在玧】由陳曉、孫千主演的《大生意人》改編自趙之羽同名小說，講述因蒙受冤屈而被流放的科舉書生，意外接觸經商後逆襲人生，成為傳奇般的商業巨擘。以商場權謀為重心的熱血故事，11/25開播後，從演員陣容、緊湊劇情到實景鏡頭都好評不斷，愛奇藝熱度突破8000，也登上熱播榜Top 2，以下5大亮點是必追原因。

🍿《大生意人》線上看推薦：

主演卡司：陳曉、孫千

播出平台：愛奇藝

開播時間：11月25日

集數：40集

更新時間：會員每天19：30更新2集；非會員更新1集。

《大生意人》好評亮點1：流放書生陳曉逆襲成為商業巨擘

陳曉飾演的「古平原」是晚清徽州的青年，被陷害後流放寧古塔（東北黑龍江一帶），失意書生只能在險惡絕境中夾縫生存。被視為犯人的古平原誤打誤撞白手起家，靠著票號立足並從茶葉起家，更涉足鹽業、金融、糧業等領域。古平原憑藉膽識與智謀寫下熱血的逆襲故事，不只一步步撕開舊商道的封閉腐敗，更貫徹「做生意的人，求財是小道，富天下是大道」的理想，將版圖拓展至國際交易後，成為傳奇般的商業巨擘。

陳曉飾演的「古平原」將從犯人逆襲為商界大佬。（圖／iQIYI TW）

《大生意人》好評亮點2：全程高能的緊湊劇情毫無冷場

《大生意人》的每一集都毫無冷場，劇情進展環環相扣，節奏緊湊到幾乎沒有喘息空間。故事從寧古塔的兩起命案揭開序幕，古平原被迫捲入人參拍賣、在冰封之地與邪惡勢力周旋，並於逃亡途中墜崖，受「常玉兒」（孫千 飾）照顧後康復，也因此誤入山西商界。幾乎每一集都有事件爆發，草原送藥、深陷黑水沼、穿梭蒙古戰場、票號之爭等橋段都是高能博奕，也突顯角色以智取勝的成長過程。

《大生意人》每集都有重要劇情進展。（圖／iQIYI TW）

《大生意人》好評亮點3：重量級老戲骨卡司氣場拉滿

《大生意人》不僅男女主角陳曉、孫千演技亮眼，劇中也集結大批實力派卡司，黃志忠、成泰燊、柯藍、劉佩琦、朱茵、梁冠華等影帝影后和老戲骨坐鎮，塑造出一個個立體又鮮明的商界人物。從實力配角群所演繹的細膩眼神、沉穩氣場與深厚台詞功底，能看見不同角色的睿智果決、權謀鬥智、洞察敏銳或堅守情義，詮釋商賈、官員、家族長輩與江湖勢力的複雜結構，張力十足地呈現清末商界的真實樣貌。

成泰燊飾演的常四爺與古平原亦師亦友。（圖／iQIYI TW）

《大生意人》好評亮點4：實地取景畫面震撼磅礡

冬季寒風刺骨的寧古塔，湖面被厚冰凝住、樹木被霜雪封印，四周毫無人煙與生氣，沒了溫度也沒了希望，第一集開頭的空拍畫面，就藉由冰冷白雪和寒氣，將流放的悲慘具體呈現。劇組特地橫跨黑龍江伊春、杭州橫店、安徽黃山、上海與內蒙古等五地實景拍攝，讓觀眾沉浸在電影級的視覺，從寧古塔的冰雪荒原、科爾沁草原的蒼茫壯闊到徽州茶園的寬廣青綠，如畫的實景美得壯觀且震撼。

《大生意人》團隊進行實地取景拍攝多達145天。（圖／iQIYI TW）

《大生意人》好評亮點5：考究細膩的服化道

《大生意人》能收穫劇迷們高評價的原因，不能不提到曾操刀《狄仁傑之通天帝國》、《古劍奇譚》、《老九門》等知名戲劇的美術指導陳鑫，以及曾憑藉電影《夜·明》獲金馬獎最佳造型設計獎提名、著名作品為《仙劍奇俠傳》、《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》的造型指導宋曉濤，兩大團隊聯手打造出視覺饗宴。劇中服飾並非單純華麗，而是依照角色身份、地位、職務與環境精準設計，商人服飾注重沉穩又深藏心機的性格；官員權貴以繁複紋飾展現權勢；草原部族融入皮草突顯文化元素；市井百姓的粗布衣衫也自然真實。量身打造的視覺效果，更直觀感受時代背景和角色定位，細緻考究的服化道值得一品。

《大生意人》以扎實的劇情、寫實的晚清歷史與極具氣勢的實景拍攝，表現兼具情感厚度與各勢力交鋒的古裝商戰面貌，推薦給喜歡熱血爽劇、逆襲開創傳奇或權謀鬥智題材的觀眾，也期待古平原將如何以智慧和骨氣在商界翻江倒海。