《大生意人》新開播獲高評價 5大好評亮點整理！流放書生陳曉逆襲成商業巨擘 緊湊劇情毫無冷場
【文／段在玧】由陳曉、孫千主演的《大生意人》改編自趙之羽同名小說，講述因蒙受冤屈而被流放的科舉書生，意外接觸經商後逆襲人生，成為傳奇般的商業巨擘。以商場權謀為重心的熱血故事，11/25開播後，從演員陣容、緊湊劇情到實景鏡頭都好評不斷，愛奇藝熱度突破8000，也登上熱播榜Top 2，以下5大亮點是必追原因。
🍿《大生意人》線上看推薦：
主演卡司：陳曉、孫千
播出平台：愛奇藝
開播時間：11月25日
集數：40集
更新時間：會員每天19：30更新2集；非會員更新1集。
《大生意人》好評亮點1：流放書生陳曉逆襲成為商業巨擘
陳曉飾演的「古平原」是晚清徽州的青年，被陷害後流放寧古塔（東北黑龍江一帶），失意書生只能在險惡絕境中夾縫生存。被視為犯人的古平原誤打誤撞白手起家，靠著票號立足並從茶葉起家，更涉足鹽業、金融、糧業等領域。古平原憑藉膽識與智謀寫下熱血的逆襲故事，不只一步步撕開舊商道的封閉腐敗，更貫徹「做生意的人，求財是小道，富天下是大道」的理想，將版圖拓展至國際交易後，成為傳奇般的商業巨擘。
《大生意人》好評亮點2：全程高能的緊湊劇情毫無冷場
《大生意人》的每一集都毫無冷場，劇情進展環環相扣，節奏緊湊到幾乎沒有喘息空間。故事從寧古塔的兩起命案揭開序幕，古平原被迫捲入人參拍賣、在冰封之地與邪惡勢力周旋，並於逃亡途中墜崖，受「常玉兒」（孫千 飾）照顧後康復，也因此誤入山西商界。幾乎每一集都有事件爆發，草原送藥、深陷黑水沼、穿梭蒙古戰場、票號之爭等橋段都是高能博奕，也突顯角色以智取勝的成長過程。
《大生意人》好評亮點3：重量級老戲骨卡司氣場拉滿
《大生意人》不僅男女主角陳曉、孫千演技亮眼，劇中也集結大批實力派卡司，黃志忠、成泰燊、柯藍、劉佩琦、朱茵、梁冠華等影帝影后和老戲骨坐鎮，塑造出一個個立體又鮮明的商界人物。從實力配角群所演繹的細膩眼神、沉穩氣場與深厚台詞功底，能看見不同角色的睿智果決、權謀鬥智、洞察敏銳或堅守情義，詮釋商賈、官員、家族長輩與江湖勢力的複雜結構，張力十足地呈現清末商界的真實樣貌。
《大生意人》好評亮點4：實地取景畫面震撼磅礡
冬季寒風刺骨的寧古塔，湖面被厚冰凝住、樹木被霜雪封印，四周毫無人煙與生氣，沒了溫度也沒了希望，第一集開頭的空拍畫面，就藉由冰冷白雪和寒氣，將流放的悲慘具體呈現。劇組特地橫跨黑龍江伊春、杭州橫店、安徽黃山、上海與內蒙古等五地實景拍攝，讓觀眾沉浸在電影級的視覺，從寧古塔的冰雪荒原、科爾沁草原的蒼茫壯闊到徽州茶園的寬廣青綠，如畫的實景美得壯觀且震撼。
《大生意人》好評亮點5：考究細膩的服化道
《大生意人》能收穫劇迷們高評價的原因，不能不提到曾操刀《狄仁傑之通天帝國》、《古劍奇譚》、《老九門》等知名戲劇的美術指導陳鑫，以及曾憑藉電影《夜·明》獲金馬獎最佳造型設計獎提名、著名作品為《仙劍奇俠傳》、《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》的造型指導宋曉濤，兩大團隊聯手打造出視覺饗宴。劇中服飾並非單純華麗，而是依照角色身份、地位、職務與環境精準設計，商人服飾注重沉穩又深藏心機的性格；官員權貴以繁複紋飾展現權勢；草原部族融入皮草突顯文化元素；市井百姓的粗布衣衫也自然真實。量身打造的視覺效果，更直觀感受時代背景和角色定位，細緻考究的服化道值得一品。
《大生意人》以扎實的劇情、寫實的晚清歷史與極具氣勢的實景拍攝，表現兼具情感厚度與各勢力交鋒的古裝商戰面貌，推薦給喜歡熱血爽劇、逆襲開創傳奇或權謀鬥智題材的觀眾，也期待古平原將如何以智慧和骨氣在商界翻江倒海。
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 46
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 24
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 13
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 138
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 31
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 9
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2
李帝勳太迷人！《模範計程車3》收視狂飆15.4%「登榜首」
韓國電視劇《模範計程車3》和《操控遊戲》正掀起收視熱潮，成為近期最受歡迎的話題作品。《模範計程車3》以李帝勳帥氣登場、冷靜面對挑釁並迅速伸張正義的橋段吸引觀眾，該劇目前創下15.4%的高收視率，不僅成為同時段收視冠軍，更登上11月所有頻道收視率榜首。而由池昌旭和都敬秀主演的《操控遊戲》則以緊張刺激的劇情讓觀眾欲罷不能，同樣在台灣和韓國的收視排行榜上表現亮眼。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 63