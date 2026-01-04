《天使之卵》首波特典公開掀熱潮！押井守坐鎮監修4K修復

《天使之卵》由《攻殼機動隊》導演押井守與《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝聯手打造，將在台推出上映40周年4K紀念版，台灣片商揭曉上映首周特典，勢必又將掀起影迷收藏熱潮。

本片為押井守導演首部原創動畫長片，由天野喜孝擔任美術指導與原始概念設計。作品以近乎單色的色彩配置、極少對白，以及僅約400個鏡頭（約為一般動畫作品的三分之一）的極簡表現手法，於1985年以OVA形式問世。其神祕深邃的世界觀、獨樹一幟的影像語言與精緻絕美的畫面風格，被譽為動畫史上最具影響力的經典之一，亦成為無數後世創作者致敬與靈感的源頭。

《天使之卵》由導演押井守親自監修4K修復。（圖／甲上娛樂提供）

《天使之卵》迎來40周年，導演押井守親自監修4K修復，並同步推出杜比全景聲與杜比視界全版本，以前所未有的殿堂級規格重生。作品於去年11月先後在日本與美國上映，日本十天內票房突破3700萬日圓（約新台幣750萬元），觀影人次約一萬五千人；美國則於短短兩天內創下約67萬美元（約新台幣2100萬元）的票房，在僅約四百家戲院上映的規模下，首周即衝上美國票房第四名。

本片將於1月9日在台上映，首周特典為「美版原文 A3 夜光海報」與「杜比限定版 A3 燙金海報」結合夜光、燙金、霧油、局部上光與磨砂等多重工藝，海報採用厚磅高級鑽卡紙質，表面以霧油處理，並搭配局部上光與磨砂效果，呈現豐富層次感，關燈後更會散發幽幽綠色夜光，將作品獨有的神秘與詭譎氛圍推向極致。

