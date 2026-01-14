《天劫倒數2：大遷徙》強震戲這樣拍！演員們嚇到腿軟

《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫娛樂提供）

《天劫倒數2：大遷徙》首集劇情，描述傑瑞德巴特勒經歷千辛萬苦帶著妻兒抵達格陵蘭的避難所，沒想到五年後，面對日益險峻的極端氣候環境，他們一家人被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。

本片特別前往英國及歐洲各地的郊區和廢棄空軍基地拍攝，傑瑞德巴特勒提到，實際到外景拍攝不只讓畫面更加震撼，也有助於融入劇情，「一切變得更真實，反應也會更自然。」劇組也在片場搭建了平台，容納60到70名演員，將他們同時拋來拋去，特效總監解釋：「我們幾乎所有鏡頭都是實拍的，不是透過攝影機晃動呈現。你看到燈光搖晃、人被甩來甩去，那是我們用的震動地板系統製造的效果，我們很多人都嚇得雙腿發軟，摔倒在地。雖然很安全，但當震動地板開始移動時，仍然會讓人措手不及，增加了強烈的真實感。」

廣告 廣告

《天劫倒數2：大遷徙》不乏許多毀滅場景。（圖／車庫娛樂提供）

飾演艾莉森的莫蓮娜芭卡琳更親自挑戰動作戲，她分享預告有出現駭人的爬繩梯，「那一段特別難，因為我們要在有限的空間內拍攝，並試著讓畫面看起來更真實。」不過最困難的莫過於救生艇，得在很小的空間裡拍攝，「當時大概有20到25個人擠在裡面，拍的時候船會連接在一根類似桿子的東西上晃動，以模仿海浪，我暈船暈得超嚴重，一點都不好玩。」

《天劫倒數2：大遷徙》莫蓮娜芭卡琳親自挑戰動作戲。（圖／車庫娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導