《天劫倒數2：大遷徙》真實還原滅絕災難 傑瑞德巴特勒自認活不過世界末日

《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫娛樂提供）

《天劫倒數2：大遷徙》描述傑瑞德巴特勒經歷千辛萬苦帶著妻兒抵達格陵蘭的避難所，沒想到五年後，面對日益險峻的極端氣候環境，他們一家人被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。

導演雷克羅曼沃被問到劇中蓋瑞提一家十分幸運，遇到許多善良的人，是否想藉此傳達對人性感到樂觀？他表示：「我一直都說，我希望整個系列電影的主題是希望我們人類能比蟑螂活得更久，人類其實可以忍受任何苦難，而我們做到這點的唯一方法就是彼此扶持。因為這個家庭必須做自古以來所有物種都在做的事情，也就是為了生存而遷徙。但他們遷徙的真正目的是為了尋找新家園、開啟新生活，而其他人則為了建立社群而聚集在一起。」

《天劫倒數2：大遷徙》不乏許多毀滅場景。（圖／車庫娛樂提供）

而從《全面攻佔3：天使救援》就和導演開始合作的視覺特效總監馬克馬西科也有同樣堅持，他研究了世界各地的自然災害，以確保在銀幕上呈現的效果，看起來真的像場導致物種滅絕的全球性災難，他甚至為電影的開場鏡頭拍攝了一座真實火山爆發的畫面，並研究了地下炸彈試驗的影像資料，作為避難所爆炸場景的參考。

傑瑞德巴特勒笑說，他沒有信心在世界末日活下去，「我會是第一批下去的人。」他提到第一集《天劫倒數》讓許多觀眾產生共鳴，為今年的續集成功鋪路，「尤其是在疫情期間發行，有時候你會想，好吧，夠了，就到此為止吧。但有時候你又會想，我們還能把這部作品帶到哪裡去呢？」被問及故事還有機會繼續發展嗎？他回答有可能，「現在我們已經看到了他們之後的發展方向，但之後會發生什麼？世界究竟該如何開始重建？」留給粉絲無限遐想。

《天劫倒數2：大遷徙》將於1月9日在台上映。

傑瑞德巴特勒在《天劫倒數2：大遷徙》繼續帶著妻兒避難。（圖／車庫娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導