《天劫倒數2：大遷徙》紐約、洛杉磯都淪陷！傑瑞德巴特勒自信：會震撼戲院

2020年電影《天劫倒數》推出續集《天劫倒數2：大遷徙》，傑瑞德巴特勒經歷千辛萬苦帶著妻兒抵達格陵蘭的避難所，想到五年後，面對日益險峻的極端氣候環境，他們一家人被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。

片商日前也釋出七款美國各地的城市版海報，只見紐約、洛杉磯等地皆已淪陷，知名地標不是沉入水中，就是成了一堆破瓦頹垣。

此次劇組特別到冰島和英國倫敦、近郊取景，升級的動作場面讓莫蓮娜芭卡琳直言拍攝非常艱辛，「感覺就像是一場疲憊、奔跑和哭泣的惡夢，和第一集很像。」她表示自己是這個系列的粉絲，「我很喜歡，這是部好電影。裡面的親情橋段很感人，為整個故事定調。動作戲又讓人興奮，傑瑞德巴特勒超會的，我覺得觀賞性很高。」

廣告 廣告

《天劫倒數2：大遷徙》規模比首集更大。（圖／車庫娛樂提供）

導演雷克羅曼沃也在訪談中感性說道：「這樣的電影對我們來說意義非凡，也希望對許多人來說同樣重要。因為我們這種類型的電影現在正逐漸消失，需要人們真正擁抱這些電影的戲院體驗，走進影院，買上一桶爆米花，享受兩個小時的樂趣。」傑瑞德巴特勒也自信滿滿地表示：「這一集將會震撼整個戲院！」

《天劫倒數2：大遷徙》將於2026年1月9日在台上映。

《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導