《天命2》玩家數雪崩式下滑，索尼財報認列300億日圓資產價值損失
根據索尼（Sony）最新的財報顯示，他們從 2022 年以 36 億美元收購知名遊戲開發商 Bungie 以來，其核心產品《天命2》（Destiny 2）的市場表現和玩家活躍度都沒有達到收購時的預期目標。索尼財務長林濤在財報會議中指出，由於市場競爭環境的變化，《天命2》的銷售額與玩家參與度出現下滑，導致公司對 Bungie 的無形資產，像是品牌、專利...等，認列了高達 315 億日圓的資產價值損失。
《天命2》最近可以說是面臨了各種的挑戰，不只是玩家人數創下歷史新低，甚至社群中也出現對 Bungie 不再信任的聲音。部分玩家認為，遊戲的改版方向，像是重置力量等級，導致大家投入大量時間去農的裝備瞬間沒了價值，因此陸續選擇退坑，即便官方立刻公告延後也難以挽回。此外，Bungie 內部自身的動盪也引起外界的擔心，像是多次裁員、開發資源被調往新作《馬拉松》（Marathon），最終導致員工士氣低落的各種傳聞，都讓玩家對《天命2》的未來感到不安，也不願繼續花錢支持。
不過對此，索尼仍在財報會議中表示會繼續支持 Bungie 的營運。根據外媒 IGN：官方將這次的減損當成一次性的非經常性項目，所以並沒有下修遊戲部門整體的營收預測。同時，索尼強調 Bungie 的商譽和品牌信任度還是非常穩定，未來的關鍵將寄託於 Bungie 目前正在開發中的全新作品《馬拉松》以及《天命2》未來的改版表現上。
