《天國降臨》總監評《天外世界2》：玩法停在25年前，沒創新的公式化遊戲

遊戲開發商 Warhorse Studios 的創意總監，同時也是《天國降臨：救贖》（Kingdom Come: Deliverance）系列背後的靈魂人物 Daniel Vávra，最近在個人 X（推特）上分享了他對黑曜石娛樂新作《天外世界2》（The Outer Worlds 2）的遊玩心得。雖然給出了 7／10 的中上評價，但 Vávra 卻對遊戲的創新程度感到失望。

最新作在今年 10 月 30 日推出。（圖源：The Outer Worlds 2）

Vávra 在心得中指出，《天外世界2》即便有微軟的雄厚財力和最新技術支援，但這款受到許多玩家期待的續作似乎仍停留在過去的框架中，沒有帶來任何突破性的遊戲機制。Vávra 質疑，為何這家曾創造過《異塵餘生：新維加斯》等經典作品的公司，在長達 15 年後，遊戲設計理念仍在原地踏步。

他認為《天外世界 2》的核心玩法，和 25 年前的《駭客入侵》或《異塵餘生》初代相比根本沒有多少不同。他所追求的是跳脫傳統農裝備，或是腳本化任務、大量載入圖的遊戲，期待遊戲能提供更具沉浸感與自由度的玩法，讓玩家的每個選擇都能對遊戲世界產生實質且長遠的影響，而不是在預設的框架中冒險。