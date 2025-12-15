《天國降臨：救贖2》TGA入圍全輸《33號遠征隊》，官方幽默曬對話：怪法國人！

剛結束的 TGA 2025 頒獎典禮上，受玩家矚目的中世紀 RPG《天國降臨：救贖2》（Kingdom Come: Deliverance 2）雖然入圍了「年度最佳遊戲」、「最佳敘事」、「最佳 RPG」獎項，但這些獎項最終都由 Sandfall Interactive 製作的《光與影：33號遠征隊》抱走。雖然錯失大獎，Warhorse Studios 開發團隊並沒有太失落，反而選擇以一種幽默的方式來回應這結果。

入圍三大獎項，三個皆輸。（圖源：Kingdom Come: Deliverance II）

針對所有入圍獎項都被《光與影：33號遠征隊》抱走當下，Warhorse Studios 在官方社群平台 X（推特）上發了一張「This is fine」的狗狗家著火迷因圖。後續更貼出遊戲內的對話截圖，圖中的一個選項直接寫著「怪法國人！」（Blame the French!）。因為擊敗他們的競爭對手 Sandfall Interactive 正是一家來自法國的遊戲工作室。官方用這種自嘲和玩梗的方式，幽默的把「落選責任」推給了法國開發商，還不望標記了《光與影：33號遠征隊》的社群帳號。

這則貼文也在網路上爆紅，逗樂了許多玩家和粉絲。許多人認為這正是該系列遊戲獨有的幽默魅力，但也認為《天國降臨：救贖2》確實值得在 TGA 2025 拿下「最佳 RPG」。甚至也激起許多討論，大家都認為 TGA 2025 引起不滿的原因，主要是今年《光與影：33號遠征隊》幾乎贏下了所有的獎項，讓其他遊戲開發者都只能在台下乾瞪眼，雖然遊戲確實很優秀，但也沒到斷層的地步。