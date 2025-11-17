《天地劍心》大結局劇情看點整理！王權富貴以身設局斬殺黑狐 觀眾含淚追完｜線上看推薦

王權富貴為消滅黑狐犧牲自我。（圖／iQIYI TW）

【文／段在玧】由成毅、李一桐主演的天地劍心，開播時口碑爆棚，人妖宿命戀獲得高人氣，不過到了中段劇情發展卻遭批魔改，不只配角戲分過多，女主更被亂加戲、人設與原著背離。雖然曾一度引起差評，但幸好最後幾集拉回主線，將重要故事完整收尾，呈現痛心卻最圓滿的結局，以下是精彩完結5大看點。

🍿《天地劍心》線上看推薦：

主演卡司：成毅、李一桐

播出平台：愛奇藝

開播時間：10月25日

集數：36集

《天地劍心》結局看點1：王權富貴取出清瞳體內情種 親手終結性命

「清瞳」（李一桐 飾）得知情種破局的祕密，是為心中摯愛毫無保留地傾盡所有，她選擇犧牲赴死，感謝「王權富貴」（成毅 飾）帶她體會生為人的甜蜜、欣喜與陪伴，並吃下富貴少爺給的糖。清瞳和王權富貴來到淮水竹亭欣賞夕陽，實現人生最後的願望，含淚道別的清瞳在王權富貴的懷中畫下情與生命的終結，被取出情種後痛苦吐血，輕聲道：「別回頭，謝謝你給過我如此精彩的一生，再見了，我的富貴少爺。」

廣告 廣告

清瞳被王權富貴取出體內情種後吐血身亡。（圖／iQIYI TW）

《天地劍心》結局看點2：圓滿《淮水竹亭》遺志揮出天地一劍

親手殺了清瞳的王權富貴趕往天門關，即使風庭雲（晏雲璟 飾）、厲雪揚（張凱瑩 飾）、梵雲飛（常華森 飾）與弟子兵拚命阻擋，王權富貴輕鬆以一人之姿打倒眾人。王權富貴為了破圈前往對抗黑狐，揮出「一十三式天地一劍」，在劈開傲來三少布下結界的最後一劍時，他身後出現了《淮水竹亭》面具團的身影，這代表著強大的信念是來自先人力量的傳承與累積，而非孤單奮戰世間的惡及恨。

《天地劍心》結局看點3：王權富貴捨身入局消滅黑狐

黑狐為了擊垮來到圈外的王權富貴，特地化作實體，將千年怨恨灌入王權富貴的身體後，欲引誘他親手屠盡天關門外所有生靈、徹底墮入魔道。成功騙過黑狐近身的王權富貴，耳邊響起清瞳的聲音，他利用清瞳遺留的至純情種將黑狐困在苦情樹心，並融合純質陽炎與王權劍為一體，也以御水珠吸納黑狐恨力，用性命與黑狐同歸於盡。王權富貴認為「兵人出生便是祭品，獻於天地萬物，無憾」，他回憶著面具團的叔叔姑姑們、親友與父母親後，犧牲血肉之軀實現「天下非人之天下，非妖之天下，乃眾生之天下」的道義。

身為兵人的王權富貴將自己獻於天地萬物。（圖／iQIYI TW）

《天地劍心》結局看點4：王權富貴臨死前將清瞳復活成蜘蛛

苦情樹因情力而生，情則是這間最強大的力量，王權富貴徹底消滅黑狐後，將最後一絲命力注入清瞳留下的情種，當情種落下後世界頓時生機盎然，實現清瞳「鯤鵬螻蟻，皆得庇佑，同沐陽光」的願望，也讓清瞳以蜘蛛精型態重生，完成任務的王權富貴最終灰飛煙滅。王權富貴即使魂散六界也無愧於心，但唯獨對清瞳只剩蝕骨的愧疚，他認為兩人的情在風雨中撐起蒼生大義，希望這份情能永照人間黑暗，也期盼未來的某日能與清瞳斬斷萬千阻礙，攜手相伴歲歲年年。

清瞳最後因王權富貴注入的命力復活為蜘蛛精。（圖／iQIYI TW）

《天地劍心》結局看點5：王權富貴的道義守護眾生

「王權弘業」（張智堯 飾）曾說過，若王權劍不再出現在一氣盟，那麼王權山莊和「王權」這個姓氏就不必存在。遵守師父囑咐的風庭雲，自願改姓權、接手權家並守護邊關西西域，從此王權姓氏一分為二，內地為王，邊塞為權，她將另擇優秀門內弟子改姓為王，駐守中原。厲雪揚、梵雲飛則和小饅頭（盧禹豪 飾）與孩子們說著王權富貴的故事，傳承他一直以來所堅守的道及情，共同維護著眾生天下的安定與和平。

王權富貴與清瞳這段宿命虐戀交織著陪伴、成長救贖、找尋理想和愧疚，雖然最終看似以悲劇落幕，但兩人遺留在天地之間的善、情與道義，卻畫下最圓滿、最動人的結局，讓觀眾就算再心痛也要含淚追完。