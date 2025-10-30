《天地劍心》成毅為愛折壽10年 「萬箭穿心」救蜘蛛精李一桐

成毅與李一桐主演的《天地劍心》開播即掀熱潮，短短數小時便強勢登頂平台熱度榜，這也是兩人繼《英雄志》後再度合作，默契十足、CP感滿滿。昨晚（29日）成毅與李一桐上線陪觀眾追劇，當看到萬劍穿心的虐心場面時，兩人都忍不住落淚，真摯反應掀起熱議，相關片段更瞬間衝上熱搜。

《天地劍心》萬箭穿心名場面（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《天地劍心》故事延續《淮水竹亭》的悲劇世界觀，以中年「王權弘業」（張智堯 飾）的回憶為敘事主軸，巧妙穿插劉詩詩與張雲龍的畫面，實現兩代主角夢幻聯動。劇情以王權家族為核心，講述自幼被培養成一氣盟斬妖除魔終極兵器的「王權富貴」（成毅 飾），偶然邂逅潛入王權家作為間諜的蜘蛛精「清瞳」（李一桐 飾）。

廣告 廣告

清瞳的出現動搖了他對妖怪的成見，甚至令他願以十年壽命助其化形成人，並傳授劍法護身。兩人自此展開雙向救贖，富貴渴望自由、嚮往天下大同的信念逐漸被點燃，最終帶著清瞳離開王權山莊，踏上自悟之道。

《天地劍心》成毅飾演王權富貴，為救清瞳經歷萬箭穿心一瞬變白髮jpg（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

最新播出的第12集中，王權富貴以肉身擋下萬劍齊發、守護清瞳的場景，被譽為悲劇美學的天花板。這場戲象徵他從麻木的兵器蛻變為有情的執劍人，不再只是服從命令，而是為了守護所愛之人而戰。他那句充滿深情的告白：「如果我們能活著出去的話，萬水千山，你願意陪我一起看嗎？」令觀眾動容。

劇組透露，萬劍穿心場景動用約120台機械臂操控劍陣，透過彩排定位與演員精準配合來降低風險。成毅在寒冷天氣中徒手操控真火劍，多次拍攝導致肌肉拉傷、舊腰傷復發，但他仍堅持實拍、不用替身，近九成高難度動作戲皆親自完成。

《天地劍心》成毅甘願為愛折壽10年救蜘蛛精李一桐化形成人（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

此外，劇中清瞳尚為小蜘蛛形態時，為了呈現更生動的神情，所有動作皆由李一桐親自演繹。花絮中可見她身穿動態捕捉服，在無實體的綠幕前表演，錄製各種表情後再由後製團隊合成至CG蜘蛛精上，為觀眾帶來耳目一新的效果。李一桐也吃了不少苦，談及拍攝被電擊刑求的片段：「我覺得自己像烤豬，因為要演出被電到的樣子，全身不停抽搐，還要同時哭泣，真的很難受。我記得那天特別冷，拍完回看鏡頭，發現我頭上都在冒熱氣。」

《天地劍心》萬箭穿心名場面（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

昨晚成毅與李一桐上線陪觀眾追劇，女星寧靜驚喜現身，吸引超過744萬人即時觀看，微博話題單日閱讀量突破8億，熱度飆升。兩人看戲投入，在萬劍穿心橋段時，李一桐哭到用面紙遮臉，直呼：「這段太好哭了！拍的那天我哭到鼻塞，現在再看還是鼻酸。」成毅也不禁紅了眼眶。談到拍攝細節，李一桐讚成毅臂力驚人：「我坐在他腿上時，他可以直接把我整個抱起來，勁兒可大了。」成毅則笑回：「那是因為她真的很瘦、很輕。」

直播中，寧靜看著兩人互動，打趣問成毅：「你為什麼要把小妖據為己有？」成毅羞笑回應：「因為王權劍斬惡不斬善，清瞳是他要守護的善。」現場氣氛瞬間升溫，也讓觀眾更加期待兩人在後續劇情的情感發展。《天地劍心》，目前正在愛奇藝國際版獨家熱播中。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導