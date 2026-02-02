《天堂：經典版》上線前再爆爭議！預約裝備變爛、網咖活動成課長領先關鍵

NCSOFT《天堂：經典版》在 2 月 7 日就要上線，目前仍在事前預約中，而遊戲相關的爭議卻是一波未平一波又起，在經歷付費通行證的問題後，現在又被玩家發現預約活動送的裝備變爛，甚至網咖活動也成為「新的通行證」讓課長有領先優勢。

遊戲在上線前又爆出爭議（圖源：NCSOFT）

在日前《天堂：經典版》因公告有付費通行證系統，引起玩家大量反彈，讓官方一天就修改政策決定刪除所有付費獎勵，讓通行證系統免費使用。而現在又有玩家發現，原本預約活動將送出包含包括可選擇「祝福的銀長劍」或「祝福的獵人之弓」的事前預約武器選擇箱，以及由「祝福的骷髏頭盔」、「祝福的骷髏盾牌」與「祝福的骷髏盔甲」組成的骷髏全套等，沒想到官方偷偷修改了內容，目前送的裝備都已經刪掉「祝福的」字樣，變成普通裝備，由於祝福的銀長劍是前中期強度不錯的萬用武器，重量比細劍輕且全職通用，讓不少人推測或許是官方認為這樣送實在太強了，才偷偷取消福利。

事前預約獎勵的「祝福」都已經被拿掉（圖源：NCSOFT）

而第二個爭議則是網咖活動，突然加上了「在家自成網咖」字樣，讓每個玩家不用到網咖也能參與這個活動，而其中注意事項說明：「購買網咖道具『畢克斯的沙漏』時，發送網咖優惠」，這個優惠可以定時拿到一個叫「畢克斯的羽毛」的道具，除了能夠兌換消耗品、洪水、卷軸等之外，最重要的是未來 2 月 25 日後必須使用羽毛進入「24小時網咖地監」，等於花錢進入一個沒人打擾的副本空間，沒人搶怪練功，效率勢必比一般在外面的玩家更高，寶物也可能更多，被玩家認為根本是課長 Pay to Win 的管道，在社群上發表不滿。

活動網頁多出「在家自成網咖」字樣（圖源：NCSOFT）

目前官方則是尚未針對這兩個爭議回應。