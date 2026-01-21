《天堂：經典版》公告被玩家噴爆，一天內急轉彎「取消付費通行證」

預計在 2 月 7 日上線的 MMORPG《天堂：經典版》從曝光後就因玩法「不經典」爭議不斷，NCSOFT 陸續釋出 Q&A 公告解釋相關內容，而在昨天曝光有「通行證系統」並且能夠付費拿到更豐富的優惠內容後，遭到大量玩家反彈，官方今（21）日公告系統急轉彎，表示會維持通行證系統，但會刪除所有相關付費獎勵。

玩家要的是原汁原味啊！（圖源：天堂 經典版）

《天堂：經典版》於今日再度釋出公告，針對昨晚的 Q&A 遭到許多玩家負面聲浪進一步解釋，季通行證原意為解決遊戲初期時的遊玩困難而產生的企劃，以藥水、瞬間移動卷軸等道具來協助玩家初期的困難，不過在公告後因看到社群許多負面聲音，因此決定將季通行證的相關付費獎勵全部刪除。

廣告 廣告

不過並非是將通行證系統整個從遊戲中拿掉，而是依舊維持免費形式，隨等級成長提供消耗品道具來讓玩家更容易度過初期，原本付費才能獲得的部分道具則會變為免費，加進金幣獎勵之中。

NCSOFT 表示：「天堂：經典版，不僅是開始一個新的遊戲服務，此外重要的是，我們也希望透過重現各位珍貴的回憶，來帶給各位全新的遊玩樂趣，關於這點，我們研發團隊時刻謹記於心。」並會持續聆聽玩家意見來做調整。