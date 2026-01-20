《天堂：經典版》再釋Q&A滅火！沒變身抽卡「但有通行證」，自動練功將審慎評估

NCSOFT《天堂：經典版》預計於 2 月 7 日上線，官方日前首波 Q&A 強調本作並非復刻單一版本，而是以「經典核心內容」為基準進行調整，初期採 100% 手動操作，核心技能與稀有道具以首領掉落為主，並評估未來在特定副本導入有限度的自動遊玩機制，然而這份說明公開後卻引發社群強烈反彈，今日官方趁第二波事前創角時再度回應，除了強調不會有變身系統外，也針對自動遊玩詳細解釋，並確定有「通行證系統」。

官方釋出第二波 Q&A 解釋近期傳聞（圖源：天堂 經典版）

在爭議持續延燒下，官方今日晚間除了展開第二次事前創角外，同步也針對社群的多項傳言釋出補充 Q&A，開發團隊明確表示，《天堂：經典版》中不存在任何變身或魔法娃娃的等級與收集系統，包含神話、傳說等階級設定皆不會導入（就是其他版本的抽卡系統），相關企劃目前也不存在，遊戲將回歸過往《天堂》的設計方式，以狩獵與戰鬥直接取得道具，並保留裝備強化成功與失敗所帶來的風險與緊張感，作為角色成長體驗的核心。

針對自動遊玩系統，官方進一步強調，即使未來評估導入，也不會以付費形式販售，是否實裝將在服務開放後，依據實際遊玩環境與玩家回饋進行審慎評估。若導入，設計前提將是不破壞《天堂》原有 PVE 樂趣與經典本質，自動遊玩不會成為任何付費專屬功能。

此外，官方也正式確認《天堂：經典版》將導入「季通行證系統」，該系統採用完成任務、達成等級後獲得獎勵的結構，最高至 40 級，主要作為前期角色培養難度較高時的輔助機制。獎勵內容以藥水、卷軸等遊戲內原本即可取得的消耗性道具為主，避免造成玩家間過度的成長差距。通行證基本上將免費提供，但他們也解釋，若透過遊戲金幣或付費商品進行額外購買，預計可獲得更進一步的優惠內容。

面對爭議與質疑，《天堂：經典版》開發團隊最後仍強調，本作目標是獻給玩家記憶中、最具代表性的那個《天堂》，未來將持續調整與準備，希望以更高完成度的內容，回應玩家長期以來的期待。

然後在該則公告底下仍有玩家不買單，紛紛留言：「有內建自動練功及通行證，那就謝謝不聯絡，我們要的是最乾淨的天堂」、「經典就是小怪也會出寶，你們怎麼不還原呢？」、「只有王會掉寶那就會固定被包，打其他怪不會掉寶，這樣打起來有什麼意思」、「有自動就不玩了，有商城也免了」、「官方還搞不清楚重點嗎？純手動才是玩天堂最大的動力」、「可以額外加開免費掛機服，讓想用免費掛機的去哪裡，而不是一再標榜經典…然後一點都不經典啊」。

《天堂：經典版》2 月 7 日上線後將有免費試玩 4 天左右的時間，2 月 11 日起將啟用月費制，到底值不值得入坑，有興趣的玩家仍可趁免費期間體驗看看。