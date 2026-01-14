《天堂：經典版》寶只有BOSS才掉？官方Q&A惹怒老玩家：已不是當年玩的天堂

NCSOFT 新 MMORPG《天堂：經典版》將於 2 月 7 日正式上線，官方近日釋出首波常見問題 Q&A，試圖說明版本定位、操作方式與長期營運方向，但沒想到沒有解答到多少玩家的疑惑，反而因為自動打怪、掉寶、可能有商城造型的回答引起大量玩家的抱怨與反彈。

不少老玩家抱怨這款不是當年玩的《天堂》（圖源：NCSOFT）

官方在 Q&A 中強調，本作並非對應某一個歷史版本，而是以「經典核心內容」為基準，在保留早期《天堂》氛圍的前提下，針對便利性進行現代化調整。遊戲初期將採 100% 手動操作，不提供殷海薩祝福系統與屬性重置機制，角色成長初期等級上限為 52 級，最終規劃至 70 級。

核心技能如衝擊之暈、精靈魔法、精準目標與召喚術，將設計為 BOSS 是主要掉落來源；死亡經驗值恢復系統僅提供部分回復；網咖服務維持傳統加成；史萊姆競技場確定回歸但移除賭博性內容。同時官方也坦言，未來將依玩家狀況評估是否在「特定副本」導入有限度的自動遊玩機制，並規劃依季節推出兼具外觀與實用性的外層系統。

然而，這份 Q&A 公開後，在玩家社群中引發明顯反彈。最大爭議集中在「核心技能與稀有物品鎖定首領掉落」，被認為徹底扼殺小怪打寶與休閒玩家的成長樂趣，形同鼓勵大課長與固定團隊長期包圖、包王，一般玩家只能淪為打金與供應材料的角色。

此外，「外觀兼具實用性」被普遍解讀為帶有數值加成的付費造型，與玩家心目中的「經典」背道而馳；而官方一方面強調重視手動狩獵，另一方面又預告副本自動遊玩機制，也被批評為自打臉，質疑實質上仍是向《天堂M》與現代手遊設計靠攏。包含副本自動打怪、商城、打寶方式改變等都讓不少老玩家直言：「這已經不是當年玩的那個天堂」。

《天堂：經典版》今晚起開放創角（圖源：NCSOFT）

《天堂：經典版》韓國與台灣地區將各開放 10 個伺服器，包含太陽神阿波羅、愛神邱比特、勝利女神雅典娜、美神維納斯、天神宙斯、天后海拉、戰神馬爾斯、月亮女神阿緹蜜斯、海神波塞頓等 9 個 PVP 伺服器，以及 1 個 NON-PVP 伺服器「水蛇許德拉」。官方將於台灣時間 1 月 14 日（三）19:00 至 1 月 27 日（二）22:59 期間開放事前創角。