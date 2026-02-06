《天堂：經典版》新手入門必看10個技巧！練功不踩雷、升級速度直接翻倍

NCSOFT《天堂：經典版》在 2 月 7 日正式上線，對新手來說除了「去哪練」成為心中的問號外，前期一連串小失誤也有可能會變成大災難：任務沒跑完、補給沒準備、進錯洞、死了開始跑屍、錢不夠買水，最後整段練功節奏直接崩掉。這篇編輯就整理新手最常踩的坑與對應做法，讓你不管是老手回鍋，或是第一次入坑，都能少走冤枉路，比別人更快把等級練上去。

（圖源：天堂 經典版）

1. 先把新手任務與補給流程跑順再離開新手區

一進遊戲先把預約獎勵從信箱或活動頁領出來，武器二選一、防具、守護戒指先穿上，再去把新手任務線、補給領取、回城與倉庫動線跑熟。這套預約送的裝會讓你前 10～20 等站得住、補品壓力小很多，但不代表可以跳過新手流程；你越早把補給、回城、存倉庫的節奏建立起來，後面越不會卡在「缺回城手段、缺補給、缺耗材」而被迫來回跑流程。

2. 別急著硬闖熱門高危洞穴，先把死亡率壓到最低

預約送的骷髏套與守護戒指確實能撐住更多失誤，但熱門的高危險洞穴的問題通常不是你硬不硬，而是人潮搶怪、卡走位、撤退不順，最後被包一次就斷節奏。挑洞穴還是先看三件事：撤退路線是否清楚、回城補給距離是否夠近、怪物會不會很容易一口氣拉到兩三隻就危險。預約送的「加速藥水」可以試試全程常駐，提升清怪效率才是最好的防禦，「瞬移卷軸」則當作唯一的保命底牌，用在卡位救命就好。

3. 用「一趟補給能打多久」判斷練功點好不好

有了預約的輕量紅水，你的一趟續航會變長，所以更該用「能刷多久」來選點！理想狀況是同一趟補給能穩定刷 20～30 分鐘以上，如果你明明裝備更硬、補品更多，卻還是一直回城，那代表不是裝備問題，是點位太擠、怪密度超出你能安全處理的範圍、或你一直被搶怪拖到補品噴光。這時候最有效的調整通常是換二線房間或退一層，而不是再多喝幾瓶水硬撐。

4. 先學會不被圍，再去追求更高密度的點

骷髏套會讓你「被打幾下不會立刻倒」，但被圍的時候傷害是疊上去的，硬一點不等於扛得住圍毆。每次只拉一隻，第二隻靠近就先退一步拉開距離，狹窄通道與牆角不要站樁，看到主動怪密集就繞開。真正不同的是你多了資源優勢：加速藥水常駐讓你能更靈活地拉打，瞬移卷軸則留給被怪圍住無法走位的那一刻，別省到最後倒地。

5. 裝備別亂買散件，先把「武器與續航」弄到有感

預約送的武器（銀長劍／獵人之弓）與骷髏套會讓你前期少花一筆裝備錢，這筆錢最應該拿去做兩件事：確保補給與耗材不斷（紅水、箭等），以及把下一階段會用很久的裝備或主武器升級準備好。很多新手會因為「我已經有一套裝了」就開始亂買看起來很香的散件，最後反而卡在補不起藥、或進下一個練功區傷害不足、被打次數變多，整體效率倒退。

6. 卷軸與強化資源先別手癢，留給你會長期用的裝

預約送的卷軸（返回／瞬移／變形）是讓你省時間、保命、降低跑圖成本用的，不是拿來亂試的。變形卷軸最適合用在你確定要長刷 30～60 分鐘以上的時段，跑速與走位手感提升會直接換成更低的死亡率；返回卷軸用在你已經固定一個練功點、回城補給後想快速回到原地的時候最賺；瞬移卷軸只保留給卡位或被包的緊急狀況。至於強化與祝福類卷軸，原則不變，只投資在你會長期用的主武器或核心防具上。

7. 練功點不要一直換，固定「主地點+備案」就夠

每個等級段挑一個主地點練功，再挑一個備案點，人多就去備案點，不要硬擠熱門走廊；你熟悉刷怪動線、撤退位置、回城補給路線後，加速藥水的價值也會被放大，因為你知道什麼時候該喝才能把風險變成零。

8. 熱門走廊被搶怪就走，二線房間常常更快

熱門走廊怪多不等於你吃得到怪，尤其手動玩家被搶一次就是整段節奏被打亂，改去二線房間、轉角小區塊，怪可能少一點，但刷新你吃得到，補品也更省。預約送的紅水與加速請用來延長你在「能穩刷的房間」停留時間，而不是拿去和人硬擠熱門點。

9. 出門前先做背包檢查，避免練到一半被迫停機

預約送的消耗品袋很容易讓新手以為「我什麼都有了」，結果最常缺的反而是回城手段、職業耗材或背包空間。出門前固定檢查：回城卷、紅水量、箭等耗材是否足夠，背包至少留 20～30% 空間，因為 50% 就不能回血、82% 會無法攻擊。輕量紅水雖然不重，但你一旦撿到材料或裝備超重仍然會逼你撤退，甚至撤退失敗。

10. 每個等級段都要留「回本時間」，別把自己練到補不起藥

預約送的紅水與卷軸能幫你撐過前期，但它不是無限的，更重要的是你別因為前期比較順就一路硬推到補品噴光、收入跟不上。每個等級段固定留一段時間刷能回本的怪（材料、商店垃圾、常用消耗品），維持補給循環。

當你發現補品支出開始壓過收入，就先把練功點往回收一層或換到更省補的區塊，等資金穩了再推進。返回卷軸這時候也更賺，你能更快回到回本點，把「補錢」這件事做得不那麼痛苦。