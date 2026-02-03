Yahoo遊戲編輯部

《天堂：經典版》是手遊嗎？懶人包：預約、月費、上市時間、伺服器名單一次看

Yahoo奇摩遊戲編輯部
《天堂：經典版》是 NCSOFT 將自 1998 年起服務的《天堂》以 2000 年代初期版本為基礎重新打造的 PC 遊戲，開放「說話之島」、「龍之谷」、「奇岩」等地區，同時保留玩家熟悉的操作介面。以下編輯整理《天堂：經典版》重點資訊，包含開服上線與預載時間、月費、手機能否玩、遊戲特色等，以及官方對於常見問題的 Q&A 一次看完！

（來源：NCSOFT官方提供）
（來源：NCSOFT官方提供）

《天堂：經典版》重點資訊

正式上線/開服時間：2026 年 2 月 7 日（六）19:00 開服，約四天時間免費試玩

正式收費：2026 年 2 月 11 日（三）09:00 起轉為正式營運

遊戲預載時間： 1 月 6 日 23 : 00 ～ 1 月 27 日 22 : 59 : 59

遊戲平台：PC 電腦版

遊戲下載網址：PURPLE 電腦版官網下載頁面

事前預約：官方事前預約頁面

官方網站：https://lineageclassic.plaync.com/zh-tw/conts/260101_teasing

官方 Facebook：https://www.facebook.com/LineageClassicOfficial.TW

NC《天堂：經典版》於PURPLE開放事前下載（來源：NCSOFT官方提供）
NC《天堂：經典版》於PURPLE開放事前下載（來源：NCSOFT官方提供）

《天堂：經典版》是手遊嗎？月費多少？

《天堂：經典版》是基於早期《天堂》版本重新打造的 PC 電腦線上遊戲，主要在 NC 遊戲平台「PURPLE」 玩，無法直接用手機玩，但不嫌麻煩的話可透過模擬器或 PC 串流工具（如PURPLE）在手機上遠端操作 PC 版《天堂：經典版》。

《天堂：經典版》採用月費訂閱制，遊戲剛上市 2 月 7 日 19:00 到 2 月 11 日 09:00 這段期間提供免費試玩，懷念的玩家想要輕鬆無壓力的體驗回憶不要錯過這次機會。2 月 11 日免費試玩結束後則需要開始以月費「30 天新台幣 650 元」或是「90 天新台幣 1550 元」訂閱。

《天堂：經典版》電腦需求/建議配備

最低規格

  • CPU：Intel Pentium Gold 以上、AMD Athlon 以上

  • 記憶體：8GB 以上

  • 顯示卡：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 以上、AMD Radeon RX 580 以上

  • 儲存空間：SSD 預留空間 40GB 以上

  • 作業系統：Windows 10 以上 (64bit)

  • OpenGL：4.3 以上

建議規格

  • CPU：Intel 第11代 (Rocket / Tiger Lake) 以上、AMD Ryzen 5000系列 (Zen 3) 以上

  • 記憶體：16GB 以上

  • 顯示卡：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 以上、AMD Radeon RX 580 以上

  • 儲存空間：SSD 預留空間 40GB 以上

  • 作業系統：Windows 11 以上 (64bit)

  • OpenGL：4.3 以上

《天堂：經典版》事前預約獎勵、預先創角與伺服器名單

《天堂：經典版》事前預約期間目前已經開放中，至 2026 年 2 月 10 日（二）22 : 59 結束。

參與事前預約的玩家可獲得內容豐富的獎勵組合，包括可選擇「祝福的銀長劍」或「祝福的獵人之弓」的事前預約武器選擇箱，以及由「祝福的骷髏頭盔」、「祝福的骷髏盾牌」與「祝福的骷髏盔甲」組成的骷髏全套、守護戒指（刻印），還有協助角色初期成長的藥水與卷軸等道具。

根據官方公告，原先事前預約預計送出的「祝福裝備」將改為「一般裝備」。

NC全新PC遊戲《天堂：經典版》開放事前預約（來源：NCSOFT官方提供）
NC全新PC遊戲《天堂：經典版》開放事前預約（來源：NCSOFT官方提供）

《天堂：經典版》預先創角同樣已經開放中，至 2026 年 1 月 27 日（二）22 : 59 : 59 結束。以下為已確定開放之伺服器與可能會進駐的實況主：

  1. 太陽神阿波羅： 丁特

  2. 愛神邱比特：雷滋狗

  3. 勝利女神雅典娜 ：豪老爹

  4. 美神維納斯：小屁

  5. 天神宙斯： 文老爹

  6. 天后海拉： 百里

  7. 戰神馬爾斯：阿瑞斯

  8. 月亮女神阿緹蜜斯： 黑輪、丁丁

  9. 海神波塞頓：小許、觀月、大力三、危機、令狐沖爺爺、林董、百鬼丸、金旋風

  10. 水蛇許德拉（ NON - PVP ）：小麥、施文彬、百姓

  11. 冥王黑帝斯

  12. 火神赫發斯特斯

  13. 收獲女神蒂蜜特

  14. 蛇髮女墨杜沙

  15. 半人馬涅索斯

（來源：NCSOFT官方提供）
（來源：NCSOFT官方提供）

《天堂：經典版》遊戲特色

  • 懷舊情懷：主打早期版本（如奇岩城 1 . 63），重現當年的遊戲樣貌、地圖和怪物，喚醒玩家的青春回憶。

  • 純粹的 RPG 體驗：強調傳統打怪、練功、PK 的樂趣，沒有太多現代花俏的系統。

  • 社交與公會：核心玩法圍繞著血盟、攻城戰等社交互動，這在老玩家群體中應該仍有極高吸引力。

  • 公平性（相對）：相比《天堂M》等手遊，經典版更接近端遊的設定，雖然也有付費，但核心玩法更偏向時間投入。

雖然是月費制並強調手動，但官方釋出的 Q&A 中（見置底內容），仍被不少玩家懷疑會有自動打怪（副本內）、商城（會賣「具實用性」外觀），並且重要道具的掉寶也改成可能只有 BOSS 會掉落，引起不少人反彈，目前官方則是未針對新一波質疑回應。

不過《天堂：經典版》開放四天左右的免費試玩期，若是想入坑但又怕與當初回憶不同的玩家，可以趁剛開服時趕快體驗。

（圖源：NCSOFT官方）
（圖源：NCSOFT官方）
（圖源：NCSOFT官方）
（圖源：NCSOFT官方）

《天堂：經典版》官方Q&A

有許多老玩家期待重溫回憶但又怕受傷害，日前官方釋出了一些常見疑問的 Q&A，讓玩家們能做好心理準備與調整遊玩《天堂：經典版》。

Q. 《天堂：經典版》 的客戶端是哪一個版本?

與過去經典相同的設定與氛圍雖是喚起懷舊情懷的重要元素，但若完全套用特定版本，反而可能在遊玩過程中產生諸多不便之處。因此，在保留過往情懷的同時，針對便利性部分進行了符合當前環境與需求的調整，與其將其定義為「特定第幾版本」，更希望可以理解為以經典核心內容為基準來呈現的版本。

Q. 《天堂：經典版》是純手動操作嗎?

是的。《天堂：經典版》 提供當年 100% 手動操作的遊戲環境。​我們最重視親手狩獵、親自移動、逐步打造的遊戲體驗。但是，上市之後，我們已做好準備，根據玩家的不便之處或當時的狀況來進行相關應對。即使導入自動遊玩功能，也僅針對特定副本等會限制使用的環境。並會經審慎評估後實施。

Q. 《天堂：經典版》成長規劃如何?

初期目標等級為52級，隨著劇情進展逐步擴張至亞丁，最終目標預計會到70級。為避免角色成長過程顯得乏味，整體經驗值區間將進行調整，但針對象徵性等級，我們仍將維持過往那般不易的成長結構。

Q. 這次紀錄片拍攝現場公開的遊戲畫面中，經驗值與金幣獲得倍率是否屬實？

為拍攝 《天堂：經典版》 上市前預計公開的紀錄片，所使用的客戶端版本並非真實服務版本。而是為內部測試與展示目的而開發的額外的測試版本。基於需在短時間內跑完內容流程並確認完整度，因此該環境暫時大幅提升經驗值和金幣的獲取倍率。目前正在準備中的《天堂：經典版》正式上市版本，我們綜合考量遊玩速度、成長體驗、經濟平衡等要素，持續調整經驗值與金幣的倍率的設定，請各位稍加等待。

Q. 是否存在殷海薩祝福系統?

曾支援快速成長的殷海薩祝福系統或是類似的系統，預計不會導入於《天堂：經典版》中。

Q. 是否可重置角色屬性?

經典開放初期將不提供屬性初始化系統。由於該系統已完成開發，雖可導入，但確切的導入時間尚未確定。將根據玩家的遊戲狀態及反饋，評估是否導入該系統。

Q. 如何獲得主要技能?

衝擊之暈、精靈魔法、精準目標、召喚術等職業的核心技能，將作為首領的主要獎勵。設計方向著重於狩獵與戰鬥的緊張感，首領攻略的樂趣。

Q. 會提供網咖服務嗎?

是的。與過往一樣會提供網咖專屬優惠。初期的常態優惠將套用 AC -3 效果，同時導入畢克斯的羽毛系統，為消耗品製作與利用副本提供額外的優勢。

Q. 《天堂：經典版》 會推出新的外觀系統嗎?

為了提升遊戲樂趣，除了玩家自製的客製化外觀外，遊戲公司計畫依季別推出兼具視覺效果與實用性的外觀。

Q. 是否提供死亡經驗值恢復系統？

考量到等級提升後，死亡所導致的經驗值懲罰會隨之增加，因此在開放初期將提供恢復系統，但不會以100%完全恢復的形式實施。

Q. 會再次舉辦天堂錦標賽嗎?

正在評估並計畫推出如往的天堂錦標賽及韓國/台灣國家對抗賽等相關內容 。

Q. 會重現史萊姆競技場嗎?

會導入史萊姆競技場，不過將排除賭博性元素，並調整部分內容以喚起玩家回憶為方向進行提供。

Q. 事前創角時的伺服器構成為何?

事前創角時韓國/台灣會各開放10個伺服器。將沿用過往模式，預計同步開放太陽神阿波羅、愛神邱比特、勝利女神雅典娜、美神維納斯、天神宙斯、天后海拉、戰神馬爾斯、月亮女神阿緹蜜斯、海神波塞頓9個PVP伺服器和NON-PVP伺服器水蛇許德拉。

Q. 《天堂：經典版》會經營宣傳BJ?

《天堂：經典版》服務期間，暫不規劃經營宣傳BJ。

