《天堂：經典版》是手遊嗎？懶人包：預約、月費、上市時間、伺服器名單一次看
《天堂：經典版》是 NCSOFT 將自 1998 年起服務的《天堂》以 2000 年代初期版本為基礎重新打造的 PC 遊戲，開放「說話之島」、「龍之谷」、「奇岩」等地區，同時保留玩家熟悉的操作介面。以下編輯整理《天堂：經典版》重點資訊，包含開服上線與預載時間、月費、手機能否玩、遊戲特色等，以及官方對於常見問題的 Q&A 一次看完！
《天堂：經典版》重點資訊
正式上線/開服時間：2026 年 2 月 7 日（六）19:00 開服，約四天時間免費試玩
正式收費：2026 年 2 月 11 日（三）09:00 起轉為正式營運
遊戲預載時間： 1 月 6 日 23 : 00 ～ 1 月 27 日 22 : 59 : 59
遊戲平台：PC 電腦版
遊戲下載網址：PURPLE 電腦版官網下載頁面
事前預約：官方事前預約頁面
官方網站：https://lineageclassic.plaync.com/zh-tw/conts/260101_teasing
官方 Facebook：https://www.facebook.com/LineageClassicOfficial.TW
《天堂：經典版》是手遊嗎？月費多少？
《天堂：經典版》是基於早期《天堂》版本重新打造的 PC 電腦線上遊戲，主要在 NC 遊戲平台「PURPLE」 玩，無法直接用手機玩，但不嫌麻煩的話可透過模擬器或 PC 串流工具（如PURPLE）在手機上遠端操作 PC 版《天堂：經典版》。
《天堂：經典版》採用月費訂閱制，遊戲剛上市 2 月 7 日 19:00 到 2 月 11 日 09:00 這段期間提供免費試玩，懷念的玩家想要輕鬆無壓力的體驗回憶不要錯過這次機會。2 月 11 日免費試玩結束後則需要開始以月費「30 天新台幣 650 元」或是「90 天新台幣 1550 元」訂閱。
《天堂：經典版》電腦需求/建議配備
最低規格
CPU：Intel Pentium Gold 以上、AMD Athlon 以上
記憶體：8GB 以上
顯示卡：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 以上、AMD Radeon RX 580 以上
儲存空間：SSD 預留空間 40GB 以上
作業系統：Windows 10 以上 (64bit)
OpenGL：4.3 以上
建議規格
CPU：Intel 第11代 (Rocket / Tiger Lake) 以上、AMD Ryzen 5000系列 (Zen 3) 以上
記憶體：16GB 以上
顯示卡：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 以上、AMD Radeon RX 580 以上
儲存空間：SSD 預留空間 40GB 以上
作業系統：Windows 11 以上 (64bit)
OpenGL：4.3 以上
《天堂：經典版》事前預約獎勵、預先創角與伺服器名單
《天堂：經典版》事前預約期間目前已經開放中，至 2026 年 2 月 10 日（二）22 : 59 結束。
參與事前預約的玩家可獲得內容豐富的獎勵組合，
包括可選擇「祝福的銀長劍」或「祝福的獵人之弓」的事前預約武器選擇箱，以及由「祝福的骷髏頭盔」、「祝福的骷髏盾牌」與「祝福的骷髏盔甲」組成的骷髏全套、守護戒指（刻印），還有協助角色初期成長的藥水與卷軸等道具。
根據官方公告，原先事前預約預計送出的「祝福裝備」將改為「一般裝備」。
《天堂：經典版》預先創角同樣已經開放中，至 2026 年 1 月 27 日（二）22 : 59 : 59 結束。以下為已確定開放之伺服器與可能會進駐的實況主：
太陽神阿波羅： 丁特
愛神邱比特：雷滋狗
勝利女神雅典娜 ：豪老爹
美神維納斯：小屁
天神宙斯： 文老爹
天后海拉： 百里
戰神馬爾斯：阿瑞斯
月亮女神阿緹蜜斯： 黑輪、丁丁
海神波塞頓：小許、觀月、大力三、危機、令狐沖爺爺、林董、百鬼丸、金旋風
水蛇許德拉（ NON - PVP ）：小麥、施文彬、百姓
冥王黑帝斯
火神赫發斯特斯
收獲女神蒂蜜特
蛇髮女墨杜沙
半人馬涅索斯
《天堂：經典版》遊戲特色
懷舊情懷：主打早期版本（如奇岩城 1 . 63），重現當年的遊戲樣貌、地圖和怪物，喚醒玩家的青春回憶。
純粹的 RPG 體驗：強調傳統打怪、練功、PK 的樂趣，沒有太多現代花俏的系統。
社交與公會：核心玩法圍繞著血盟、攻城戰等社交互動，這在老玩家群體中應該仍有極高吸引力。
公平性（相對）：相比《天堂M》等手遊，經典版更接近端遊的設定，雖然也有付費，但核心玩法更偏向時間投入。
雖然是月費制並強調手動，但官方釋出的 Q&A 中（見置底內容），仍被不少玩家懷疑會有自動打怪（副本內）、商城（會賣「具實用性」外觀），並且重要道具的掉寶也改成可能只有 BOSS 會掉落，引起不少人反彈，目前官方則是未針對新一波質疑回應。
不過《天堂：經典版》開放四天左右的免費試玩期，若是想入坑但又怕與當初回憶不同的玩家，可以趁剛開服時趕快體驗。
《天堂：經典版》官方Q&A
有許多老玩家期待重溫回憶但又怕受傷害，日前官方釋出了一些常見疑問的 Q&A，讓玩家們能做好心理準備與調整遊玩《天堂：經典版》。
Q. 《天堂：經典版》 的客戶端是哪一個版本?
與過去經典相同的設定與氛圍雖是喚起懷舊情懷的重要元素，但若完全套用特定版本，反而可能在遊玩過程中產生諸多不便之處。因此，在保留過往情懷的同時，針對便利性部分進行了符合當前環境與需求的調整，與其將其定義為「特定第幾版本」，更希望可以理解為以經典核心內容為基準來呈現的版本。
Q. 《天堂：經典版》是純手動操作嗎?
是的。《天堂：經典版》 提供當年 100% 手動操作的遊戲環境。我們最重視親手狩獵、親自移動、逐步打造的遊戲體驗。但是，上市之後，我們已做好準備，根據玩家的不便之處或當時的狀況來進行相關應對。即使導入自動遊玩功能，也僅針對特定副本等會限制使用的環境。並會經審慎評估後實施。
Q. 《天堂：經典版》成長規劃如何?
初期目標等級為52級，隨著劇情進展逐步擴張至亞丁，最終目標預計會到70級。為避免角色成長過程顯得乏味，整體經驗值區間將進行調整，但針對象徵性等級，我們仍將維持過往那般不易的成長結構。
Q. 這次紀錄片拍攝現場公開的遊戲畫面中，經驗值與金幣獲得倍率是否屬實？
為拍攝 《天堂：經典版》 上市前預計公開的紀錄片，所使用的客戶端版本並非真實服務版本。而是為內部測試與展示目的而開發的額外的測試版本。基於需在短時間內跑完內容流程並確認完整度，因此該環境暫時大幅提升經驗值和金幣的獲取倍率。目前正在準備中的《天堂：經典版》正式上市版本，我們綜合考量遊玩速度、成長體驗、經濟平衡等要素，持續調整經驗值與金幣的倍率的設定，請各位稍加等待。
Q. 是否存在殷海薩祝福系統?
曾支援快速成長的殷海薩祝福系統或是類似的系統，預計不會導入於《天堂：經典版》中。
Q. 是否可重置角色屬性?
經典開放初期將不提供屬性初始化系統。由於該系統已完成開發，雖可導入，但確切的導入時間尚未確定。將根據玩家的遊戲狀態及反饋，評估是否導入該系統。
Q. 如何獲得主要技能?
衝擊之暈、精靈魔法、精準目標、召喚術等職業的核心技能，將作為首領的主要獎勵。設計方向著重於狩獵與戰鬥的緊張感，首領攻略的樂趣。
Q. 會提供網咖服務嗎?
是的。與過往一樣會提供網咖專屬優惠。初期的常態優惠將套用 AC -3 效果，同時導入畢克斯的羽毛系統，為消耗品製作與利用副本提供額外的優勢。
Q. 《天堂：經典版》 會推出新的外觀系統嗎?
為了提升遊戲樂趣，除了玩家自製的客製化外觀外，遊戲公司計畫依季別推出兼具視覺效果與實用性的外觀。
Q. 是否提供死亡經驗值恢復系統？
考量到等級提升後，死亡所導致的經驗值懲罰會隨之增加，因此在開放初期將提供恢復系統，但不會以100%完全恢復的形式實施。
Q. 會再次舉辦天堂錦標賽嗎?
正在評估並計畫推出如往的天堂錦標賽及韓國/台灣國家對抗賽等相關內容 。
Q. 會重現史萊姆競技場嗎?
會導入史萊姆競技場，不過將排除賭博性元素，並調整部分內容以喚起玩家回憶為方向進行提供。
Q. 事前創角時的伺服器構成為何?
事前創角時韓國/台灣會各開放10個伺服器。將沿用過往模式，預計同步開放太陽神阿波羅、愛神邱比特、勝利女神雅典娜、美神維納斯、天神宙斯、天后海拉、戰神馬爾斯、月亮女神阿緹蜜斯、海神波塞頓9個PVP伺服器和NON-PVP伺服器水蛇許德拉。
Q. 《天堂：經典版》會經營宣傳BJ?
《天堂：經典版》服務期間，暫不規劃經營宣傳BJ。
