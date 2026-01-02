《天堂：經典版》月費要650元？玩家熱議：為情懷買單，還是太敢開？

韓國遊戲大廠 NCSOFT《天堂：經典版》的消息後，今（2）日進一步公開收費資訊，其中提到「將開放月費訂閱方式，玩家要付 650 元新台幣即可暢玩完整內容」。消息一出也在台灣玩家社群與論壇掀起熱烈討論，不少網友第一時間直呼「650……」、「真的敢開」，也有人將價格與《FF14》、Xbox Game Pass 等訂閱服務相比，認為經典版的月費明顯偏高。

《天堂》推出經典版，月費比想像中還貴（圖源：NCSOFT）

從留言反應來看，玩家意見呈現明顯分歧。一派認為《天堂》本身承載大量情懷，650 元等同「為回憶買單」，直言「25 年前的情懷，這個價格不算貴」，甚至認為真正的核心客群本就不在意月費金額；另一派則對價格與未來營運感到憂心，質疑「經典服收費不經典」，並擔心外掛、工作室與商城課金問題恐怕再度重演，有網友直言「工作室又要爽賺」、「外掛滿天飛只是時間問題」。

也有不少討論聚焦在遊戲內容本身，包含是否完整回歸初期設定、是否缺少特定職業（如黑暗妖精）、練功與死亡懲罰是否照搬舊制等，部分玩家坦言即使價格偏高，仍可能「進去玩個情懷，滿足了就退坑」，但能否長期留住人，仍有相當多疑問。

《天堂：經典版》預計於 2026 年 2 月 7 日 在台灣與韓國同步上線，並於 1 月 6 日 23:00 開放事前下載。在月費價格正式揭曉後，玩家討論焦點已從「懷舊期待」轉為「值不值得長期投入」，後續官方是否進一步說明商城、反外掛與營運細節，將成為影響玩家去留的關鍵。

《天堂：經典版》具備多項特色，包括王族、騎士、妖精、法師等四大職業，並開放「說話之島」、「龍之谷」、「奇岩」等初期版本地區，同時保留《天堂》IP玩家熟悉的操作介面。NCSOFT 將在保留原作核心內容的同時，加入更多經典元素，並計畫推出過去未曾呈現的故事線以及《天堂：經典版》專屬原創內容。