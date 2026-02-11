《天堂：經典版》正式收費即引爭議！內掛系統與商城「贖罪券」成玩家攻防焦點

NCSOFT 旗下《天堂：經典版》於 2 月 7 日在台灣與韓國同步開服，經過為期 4 天的免費體驗期後，於今（11）日正式展開收費模式，月費定價為新台幣 650 元。隨著收費機制啟動，官方也同步公開了遊戲商城內容以及受到討論的內掛「ATS 系統」，這些新機制立刻在各大社群掀起大量玩家爭論。

公開內掛和商城道具引起爭議。（圖源：天堂:經典版 編輯合成）

這次商城開放的道具成為玩家關注核心，其中包含能恢復正義值的道具「贖罪聖書」，被玩家戲稱為「贖罪券」。據部分玩家與 YouTube 實況主測試，紅人玩家（殺過人的紅名狀態）在使用該道具後能瞬間恢復滿值的藍色正義值，接著只要在安全區讓警衛擊殺一次，便能達成完全無懲罰的狀態。該機制引起部分老玩家批評，認為這讓付費的「課長」級玩家能肆無忌憚的隨意殺人包場而不需要擔心噴裝，徹底破壞了遊戲原本「經典」的 PVP 風險機制。

另一個引爆話題的是官方導入的「ATS 系統」，也就是許多玩家俗稱的「內掛」。根據官方說明，這項功能包含自動狩獵、自動喝水、自動施法與自動拾取等全方位輔助，只能在「指定地區」使用，且每天有「免費 3 小時」的使用時間限制，額外增加時數要使用其他道具。

雖然官方強調是為了輔助遊玩，還解釋該系統：「ATS為古代矮人們所製作的威脅偵測裝置(Ancient Threat Scanner)，當附近有敵人時，身體就會自動反應。」，卻仍有許多人吐槽就是「內掛」，也讓追求「純手動練功」情懷的老玩家認為根本不是經典版，諷刺遊戲將變成「機器人大戰」，也擔心工作室外掛會更加氾濫。

然而，對於內掛系統的評價並非一面倒。在相關討論中，也有不少玩家對此表示支持。這派玩家認為，當年的天堂玩家如今多已成家立業，能夠坐在電腦前長時間練功的時間不多，「ATS 系統」反而成為上班族的福音，讓他們能在繁忙的工作與家庭生活中，依然能夠跟上遊戲等級進度，享受角色成長的樂趣，不需要像過去一樣為了練功爆肝。