《天堂：經典版》炎上！玩家怒噴「打不到怪」官方再緊急維護，NCSOFT股價重挫6%

NCSOFT 旗下《天堂：經典版》已於 2 月 7 日在台灣、韓國同步開服，至 2 月 10 日前限時免費吸引不少人體驗，預計 2 月 11 日起開始收 650 元月費。不過從玩家心得來看，多數人都不太買單這次經典版，也讓今日 NCSOFT 股價更直接大跌 6%。

雖然不少玩家不滿意，但免費還是很多人玩（圖源：NCSOFT）

遊戲上線後，官方在昨日進行臨時維護，公告表示出現「不論命中數值高低，打怪都會出現有效打擊」的狀況，已確認是命中、迴避、AC 效果未正常套用的異常，將在臨時維護中修正、恢復正常運作；同一份說明也提到，包含龍之谷地監等熱門獵場因玩家過度集中導致怪物不足，會以熱門獵場為中心同步提高怪物數量。

不過，維護後卻讓玩家開始怒噴「命中變得不夠」，有人在巴哈討論區直指低等打怪命中率明顯偏低，出現「打最低階哥布林要揮 20～30 下、甚至更多」的抱怨，並貼出影片佐證；同樣的命中問題也被認為連帶影響寵物與狼的命中與輸出效率，使得「靠帶狗補足練功效率」的路線成本更高、收益更不穩，進一步放大新手期挫折感。

官方則是於稍早前公告，將再進行臨時維護，其中一項就是「調整各職業命中平衡」，也在 Q&A 說明：「雖已於前一日進行命中率調整更新，但後續確認結果顯示，包含法師在內的部分職業，其命中數值被過度套用的現象， 針對此問題，將於今日臨時維護時進行職業別命中調整作業」。

另一方面，官方也說明 PRE-OPEN 開放後檢視實際遊玩數據，確認整體練等培育區間因手動遊玩帶來高度疲勞感，為了降低培育負擔並提供便利性，目前正在評估導入「自動遊玩系統」，讓玩家質疑經典版才剛過幾天就已經要不經典了。不過由於目前仍在免費期，因此玩家人數仍然爆棚，在 2 月 11 日開始收費後有多少人會留下，可能就得看 NCSOFT 後續的操作了。

而在玩家抱怨聲量升高的同時，NCSOFT 今日股價也明顯跌了不少，從 216,500 韓元跌至 203,000 韓元，跌幅為 6.24%，被認為是「市場已經對經典版投票」了。