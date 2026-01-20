《天堂：經典版》老玩家創角擠爆全部伺服器，官方宣布緊急加開

NCSOFT 的《天堂：經典版》將於 2 月 7 日正式上線，將先免費開放試玩四天後再啟動月費制，雖然在遊戲內容上引起不少玩家爭吵，但上週事前創角活動仍吸引不少人朝聖，直接擠爆 10 個伺服器，官方現在宣布將緊急加開，讓更多玩家能夠回味這款老牌 MMORPG。

玩家罵歸罵，但伺服器開放創角仍全數額滿（圖源：天堂 經典版）

《天堂：經典版》的事前創角在 1 月 14 日晚上開放後，沒想到短短幾天內已經把 10 個伺服器（9 個 PVP + 1 個 NON-PVP）全數擠爆，而 NCSOFT 昨日緊急宣布將於今晚 19:00 再加開 5 組伺服器，讓沒搶到位置的玩家能加入。

官方表示，參與事前創角時，玩家可選擇伺服器、職業、性別、能力值等項目，並搶先註冊角色名稱；角色名稱在同一伺服器內不可重複，且每個帳號無論伺服器，都只能創建一個角色。

