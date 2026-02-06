《天堂：經典版》1～50等練功攻略懶人包！新手快速升級流程一次看
NCSOFT《天堂：經典版》在眾多紛議之下，要於 2 月 7 日晚上正式上線了，首三日免費玩想必仍然可以吸到一波不少的老玩家玩家回味或新玩家入坑，編輯以舊版資料先快速整理練功流程，讓一些已經忘記怎麼玩或是才剛加入的人，能夠稍微對照一下自己的進度來練等！不過這次預約有送裝備與消耗品，雖然已經不是「祝福的」，但也能讓初期的練等速度大大提升了。
1～5 等
出生後先把新手任務與補給流程跑順，第一時間把預約送的骷髏套與守護戒指裝上，再去說話之島村外近郊（狼、熊、妖魔一帶）把等級推起來，這段重點是把死亡率壓低、少跑圖、補給不中斷，能穩定連續清怪約 15～20 分鐘、補品消耗可控，就可以比以往更早往洞口周邊移動，準備銜接進洞穴練功。
騎士與王族換上銀長劍後，搭配高防禦優勢可採取貼身硬打策略，不用像舊版那樣小心翼翼；妖精選獵人之弓後（注意無法裝備盾牌），利用長射程邊走邊射，怪還沒靠近就會倒下；法師因無法裝備銀長劍，務必先去商店買把匕首或手杖，仗著骷髏裝的高防禦與送的紅水，直接用「敲怪」的方式度過前期，這會比等回魔丟光箭更有效率且省時。
5～12 等
開始以說話之島洞穴 1F 為主練點，預約套裝讓你可以早點下洞，5 等左右就能進去找一段你走得熟、撤退最順的走廊或房間固定刷，如果人潮太多就退到洞口周邊或近郊補等再進洞，別硬擠熱門走廊。
騎士與王族在綠水常駐下，對付洞內骷髏如同切菜，是飆速衝等的黃金期；妖精在洞內需保持警覺，避免被大量生怪貼身，利用加速優勢拉開距離射擊，別在死角硬扛；法師則需控制拉怪數量，依靠物理攻擊穩穩清怪，雖然清得慢但防禦高非常安全，切記不要為了貪怪而陷入圍毆導致紅水喝太兇，穩穩敲上去即可。
12～20 等
把據點搬到本土後，練功主線改成古魯丁地監 1F→2F。有骷髏套加上守護戒指的加成，通常能讓你更早把主練點放在 2F（前提是你一趟補給能刷到 20 分鐘以上），如果回城頻率變高、或被圍的次數變多，就先退回上一層把穩定度拉回來，別硬推深層把節奏打斷。
騎士與王族若發現補品消耗可控，應盡量在 2 樓尋找怪多且地形開闊的區域定點刷怪，利用回卷快速補給；妖精利用弓箭射程優勢，在地監複雜地形中可隔牆或卡轉角無損清怪，效率極高；法師若感到 2 樓壓力過大或清怪過慢，退回 1 樓穩刷不死系是更聰明的選擇，此階段若已學會起死回生術，則可嘗試在補給可控的前提下賭機率秒殺怪物，但魔力控管仍是核心。
20～30 等
這段通常以「古魯丁地監 2F～4F」穩定練功，搭配「巨蟻洞穴 1F～2F」當加速線，不過由於有預約送的裝備，會讓你更容易從古丁 2F 往 3F 推，也更有本錢嘗試蟻洞。要注意的是，蟻洞雖然怪密經驗高，但地形破碎、轉折多，手動玩家很容易迷路或卡狹角被包；如果你覺得自己花太多時間找路，改在古魯丁地監 3F 長蹲會更平衡。
騎士與王族若在蟻洞發現紅水消耗暴增或常被多隻白螞蟻圍毆，請果斷退回古魯丁地監穩練，不要硬撐；妖精在蟻洞雖然優勢很大，但要小心狹窄通道被包圍，善用送的瞬移卷軸脫困，別省那張紙；法師建議留在古魯丁地監專心對付不死系，利用起死回生術與敲怪搭配，避開蟻洞這種高物理傷害且無不死系加成的區域，練功效益反而會更好。
30～40 等
主練點可以在「巨蟻洞穴 2F～4F」與「奇岩地監 1F～2F」之間切換，哪裡人少就去哪裡，因為這段手動最常被卡點，骷髏套的優勢在這裡會開始被「怪物強度」吃掉，所以更重要的是用消耗品把節奏穩住：一旦你出現補品噴太兇、回城頻率上升，就把練功點往回跳，別硬吃。
騎士與王族在奇岩地監若感到吃力，應優先選擇人較少的時段或樓層，避免硬扛高密度生怪，以減少回城次數為目標；妖精應尋找奇岩地監中較寬敞的房間進行拉打，避免在窄道與近戰怪硬碰硬；法師此時續航力是關鍵，若在奇岩地監魔力乾得太快或補品補不回來，請毫不猶豫換點或換樓層，維持長時間不回城的穩定刷怪才是手動練功的王道。
40～45 等
以「奇岩地監 2F～3F」當主線最通用，路線好記、點位也比較容易分流；如果伺服器已能順利進龍之谷相關區域，且你在奇岩刷起來很穩、補品消耗偏低，就可以把一部分時間移到龍之谷外圍或龍之谷地監 1F～2F 嘗試，但感覺到壓力（補品噴、撤退不順、被圍毆頻繁）就回奇岩繼續穩刷。這段開始「瞬移卷軸」可以當底牌留好，因為你卡位或被包的風險提高很多，省那一下通常會換來一次倒地。
騎士需開始嚴格控管紅水消耗，將減少回城次數視為首要目標，穩定的經驗值來自於長時間的掛網而非暴衝；王族不宜單獨深入過於危險的區域，在奇岩穩刷二線房間更安全；妖精一旦被龍之谷的高速怪物貼身，應立即拉開距離甚至使用瞬移卷軸，不要貪刀；法師在面對高強度怪物時，若起死回生成功率低或風險太高，退回奇岩地監用低階魔法或物理攻擊穩農，會比一直跑屍體來得快。
45～50 等
45 後建議用「奇岩地監 3F～4F」當主練點，想加速再往「龍之谷地監 2F～3F」推，前提是你能把死亡率壓到很低，因為手動玩家一旦開始常死，整段練功節奏會被跑屍與補給拖垮。最簡單的判斷方式是同一趟補給能否穩定刷到 20～30 分鐘以上，做得到才往更高強度區域嘗試，做不到就留在你目前最穩的樓層繼續把裝備與等級補上去。
騎士與王族若無法達成此標準，請退回上一層繼續累積裝備與等級，切勿強行越級打怪；妖精需極度小心遠程怪物的集火，保持滿血狀態是防範暴斃的唯一解；法師在此階段應以保命為第一優先，遇到突發狀況直接飛走，因為手動練功死一次掉的經驗值，可能需要花費數小時甚至數天才能補回來，活著才有輸出。
