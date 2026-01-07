《天堂：經典版》PC端開放事前下載，預約送祝福裝備與藥水道具

NCSOFT宣布旗下PC遊戲《天堂：經典版》正式開放事前下載。即日起，所有玩家皆可透過NC遊戲平台「PURPLE」事先安裝《天堂：經典版》。更多相關資訊可於《天堂：經典版》官方品牌網站確認。

NC《天堂：經典版》於PURPLE開放事前下載（來源：NCSOFT官方提供）

NC 亦於《天堂：經典版》品牌官網追加公開多項紀念內容。玩家可瀏覽包含經典地區與回憶的「世界」、可欣賞原創音樂的「OST」，以及紀念過往知名角色的「名人堂」等內容。

《天堂：經典版》事前預約活動正在進行中。2月10日22:59(TWN/UTC+8)前，參與事前預約的玩家可獲得內容豐富的獎勵組合，包括可選擇「祝福的銀長劍」或「祝福的獵人之弓」的事前預約武器選擇箱，以及由「祝福的骷髏頭盔」、「祝福的骷髏盾牌」與「祝福的骷髏盔甲」組成的骷髏全套、守護戒指(刻印)，還有協助角色初期成長的藥水與卷軸等道具。

《天堂：經典版》為NC將自1998年起服務的MMORPG《天堂》，以2000年代初期版本為基礎重新打造的PC遊戲。遊戲將於2026年2月7日(六)19:00(TWN/UTC+8)在台灣與韓國先推出免費試用服務，並自2月11日(三)9:00(TWN/UTC+8)起轉為月訂閱方案（每月台幣650元）正式營運。

以上內容為廠商提供資料原文