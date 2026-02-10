《天堂 經典版》是「魔改」練功地獄？升級經驗值竟是舊版10倍起跳

《天堂 經典版》在韓國與台灣開服後，原本主打「原汁原味」的懷舊體驗，卻被玩家發現遊戲設定許多都遭到 NCSoft 大幅度的「魔改」。甚至有台灣網友分享了韓國玩家實測與數據挖掘顯示，雖然角色在 1 到 10 級的升級速度與過往持平，甚至更好練，但從 11 級開始，所需的經驗值需求開始大幅度增加，後面更是增加到 10 倍以上。

經典版被網友發現比過去更難練等。（圖源：天堂:經典版）

廣告 廣告

從巴哈姆特玩家分享的數據來看，當角色達到 20 級以上時，升級難度呈現指數級爆炸成長，例如 23 級所需的經驗值竟高達舊版本的 11.3 倍，25 級甚至來到 16.2 倍。這種不僅沒有復刻當年設定，反而將難度調高至「練等地獄」做法，讓許多想衝刺 52 級「死騎」的玩家感到絕望，認為根本就是笑話。

除了經驗值需求極度不合理外， 《天堂 經典版》遊戲內的各種數值與掉寶率也引同樣有許多爭議。法師職業更是苦不堪言，魔法攻擊力低且 MP 消耗量極大，加上金幣與物資掉落率低，讓玩家陷入「練功虧錢、打怪無力」的惡性循環。社群上甚至出現了「付費體驗血汗勞工」、「比私服還坑」的嘲諷聲浪，認為這根本不是經典回歸。

面對如此嚴苛的遊戲環境，不少玩家分析這很有可能是 NCSoft 的商業套路。推測官方刻意將遊戲初期難度調高到幾乎無法手動遊玩的地步，是為了鋪路後續的商城道具，刻意製造超高的練功門檻和資源缺口，迫使玩家在付出高額月費之餘，未來還要額外購買「經驗加倍」等付費功能才能正常遊戲。