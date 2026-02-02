《天馬茶房》228限定重映 蕭淑慎、林強譜戀曲卻成時代悲歌

記者許瑞麟報導／今年為228事件79周年，由林正盛導演執導的1999年電影《天馬茶房》，屆時將期間限定上映，讓觀眾透過台灣過往的苦難歷史鑑古知今。

台灣自1987年解嚴之後，《悲情城市》、《超級大國民》等影視作品，紛紛以過去被視為禁忌的白色恐怖歷史為題材。由林正盛執導的《天馬茶房》，則帶領觀眾回到228引爆前的台灣，透過一群平凡的小人物，道出台灣人身不由己的命運。片中由林強飾演的知識青年阿進，與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉譜出戀曲、嚮往未來，卻在政權轉移的浪潮中遭到無情的衝擊。

《天馬茶房》陳淑芳飾演菸販林江邁。（圖／青睞提供

《天馬茶房》描述1945年日本戰敗，國民政府接管台灣。接受了50年日本教育的台灣人，原本以為可以迎接新時代的來臨，迎來的卻是高壓的統治、族群的衝突與認同的混亂，直到天馬茶房前的菸販林江邁在私菸查緝中遭到打傷，引爆了群眾怒火，而演變成1947年的228事件。

片中戴立忍飾演天馬茶房老闆詹天馬；陳淑芳飾演菸販林江邁；龍劭華飾演大稻埕的魚丸商海龍王，他並以本片入圍第36屆金馬獎最佳男配角。

《天馬茶房》帶領觀眾回到228事件前。（圖／青睞提供）

林正盛導演回憶，他當年寫劇本時，因強烈感受到台灣不斷在新舊政權轉變中面對著未來的命運，因而寫下了「未來一直來一直來」的台詞，後來這句話更成為他2018年出版的傳記書名。如今《天馬茶房》修復重映，林正盛表示：「在此刻我們面對中國不斷以軍演威嚇的時刻，希望《天馬茶房》能帶給大家面對未來的勇氣與智慧。」

《天馬茶房》蕭淑慎飾演劇團演員暖玉。（圖／青睞提供）

