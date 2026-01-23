《太空超人》真人電影首波預告公開，6月3日上映 網瘋狂玩迷因梗

由經典動畫改編的真人電影 《太空超人》 （Masters of the Universe）昨（22）晚正式公開了前導預告宣傳片，電影由 Nicholas Galitzine 主演，預定 2026 年 6 月 3 日 在台灣上映。這次改編由《大黃蜂》導演 Travis Knight 執導，融合動作與奇幻元素，力求以全新視覺與故事風格重啟這部 1980 年代的經典 IP。

太空超人真人電影首波預告公開（圖源：Masters of The Universe）

真人版電影的故事核心與原作大致一致，圍繞 王子亞當與他變身成英雄太空超人（He-Man） 的旅程。劇情設定為年幼的亞當因戰亂被送往地球避難，與力量之劍分離。多年後，他意外重新找到這把神劍並重返故鄉永恆星，面對企圖征服世界的邪惡領袖骷髏王，與盟友包括 Teela、Man-At-Arms 一同挺身捍衛家園。這樣的設定既保留原作經典對抗善惡的主軸，同時也強化人物背景與世界觀。

首支前導預告中可以看到亞當在地球上的平凡生活與對劍的追尋，隨後逐步揭露他作為太空超人的真正身分，以及骷髏王勢力對永恆星的威脅。電影集結多位知名演員，包括 Camila Mendes、Idris Elba、Jared Leto、Alison Brie、Morena Baccarin 等人，並將原作中的魔法、機械與奇幻世界搬上大銀幕。

預告曝光後也隨即引起網友熱議玩梗：「HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA」、「最好給我放HEYYEHYEH彩蛋喔」、「對太空超人印象只剩迷因」、「怎麼不是妹妹頭」、「骷髏王：算你倒楣！我就愛這樣玩！」