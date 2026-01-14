《太鼓達人》實況主頻道被YouTube刪除，理由竟是「兒童色情」本人錯愕

一名《太鼓達人》實況主「七元湯」所經營的遊戲 YouTube 頻道近日遭到官方以莫名奇妙的理由刪除，意外引發社群討論！七元湯在自己的社群帳號表示，自己的 Youtube 頻道在未收到明確違規說明的情況下，先是長時間遭到限流，最終更被系統判定違規而直接停權，三年多累積的訂閱數與收益也一併歸零，讓他相當不滿。

太鼓達人也能與兒童色情沾上邊？（圖源：太鼓達人）

根據本人說法，他的頻道在高峰期間，直播同時觀看人數能穩定維持在 300 人以上，但某天起觸及率突然大幅下降，直播觀看人數長期僅剩個位數，狀況持續近半年，期間並未接獲任何清楚的違規通知或改善指引。近期頻道更遭到 YouTube 以違反「兒童色情」相關規範為由直接刪除，讓他無法理解具體違規原因。

七元湯主要在台中經營著《太鼓達人》特訓基地，是全台唯一擁有官方正版授權太鼓達人機台的玩家，而頻道內容也均以《太鼓達人》遊戲實況為主，畫面未涉及裸露或不當畫面，對於被系統指控涉及不當內容感到錯愕與不滿。他指出，頻道原有約 1.4 萬訂閱，累積收益接近新台幣 3 萬元，隨著頻道遭刪，相關成果也全數消失。

此事件也引起不少網友討論，認為可能是 YouTube 的自動化審核系統誤判，尤其不排除因直播聲音內容被 AI 系統錯誤識別，導致頻道被標記為高風險內容並持續限流，最終遭到停權。

在 YouTube 頻道遭刪後，七元湯除了轉往 TikTok 發展之外，也自行架設串流平台，嘗試繼續直播與觀眾互動維持收入來源。