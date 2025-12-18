《失落的方舟》大更新！新主線登場，16人史詩副本與新玩法曝光

樂意傳播旗下遊戲《失落的方舟：LOST ARK》今（18）日推出最新改版內容，正式開放全新主線章節「庫爾湛北部」，並帶來 16 人史詩副本「貝希莫斯」、新玩法「樂園」及「T4」玩法全面啟動。此外，「卡札羅斯襲擊戰」第 1 幕將於 2026 年 1 月 1 日率先登場。為迎接全新版本，官方同步針對遊戲系統進行優化，並展開「摩可可合作活動」及多項版本限定活動，邀請冒險家一同踏上更新後的嶄新旅程。

最新版本內容，立即加入冒險（來源：樂意傳播官方提供）

全新劇情章節「庫爾湛北部」

在最新主線中，混沌守護者與惡魔勢力正式與比努斯合流，並向聯合軍駐紮的要塞與監視塔發動進攻，整個戰線面臨前所未有的危機。冒險家須達成裝備等級 1600，並完成相關前置任務後，方可開始主線任務「縈繞埃爾奈亞德的戰雲」，展開對抗混沌勢力的關鍵篇章。

全新主線「庫爾湛北部」登場，挺身阻止混沌軍的全面進攻。（來源：樂意傳播官方提供）

16 人史詩副本「貝希莫斯」登場

追隨「巴爾坎」的混沌守護者「貝希莫斯」再度現身庫爾湛，以龐大的身軀與暴風雨般的力量進行殘酷屠殺。牠能操控雷電、風雨等元素進行大範圍攻擊，並可破壞部位包含軀幹、頭部、翅膀、尾巴等，要求隊伍依照戰場變化採取進攻戰略。完成庫爾湛大陸世界任務「燃燒戰爭火花」後即可進入此副本。每名角色每週可挑戰 1 次，入場與建議最低裝備等級為 1640。

挑戰 16 人史詩級威脅「貝希莫斯」，突破極限。（來源：樂意傳播官方提供）

「卡札羅斯襲擊戰」第 1 幕2026/01/01 登場

伴隨象徵大惡魔復活的巨響，深藍煙霧撕裂阿克拉西亞的天空，並滲入滾燙的熔岩肉體，向「埃爾奈亞德」逼近。「卡札羅斯襲擊戰【第 1 幕：毀滅大地的業火軌跡】」將於 1 月 1 日率先開放普通難度。冒險家必須完成「庫爾湛北部」最後任務「必須前進的道路」，並達到裝備等級 1660，方能挑戰「死亡之王伊烈崁」與全新威脅「踐踏者埃基爾」。

迎戰伊烈崁與埃基爾—「卡札羅斯襲擊戰」第 1 幕即將開放。（來源：樂意傳播官方提供）

「T4」階段正式開放

本次更新正式開放「T4」玩法，冒險家在完成「庫爾湛北部」任務後，將可透過多種挑戰內容取得T4裝備、飾品、寶石升級材料與「遺物刻印書」，全面提升角色戰力。

為協助冒險家更順利邁向 T4，官方同步推出「晉升之路」活動：只要角色達到裝備等級 1600 以上、1640 以下即可參與；若持有「伊烈崁古代裝備」且裝備等級達到 1600 至 1619（+16 至 +19），還能享有提煉支援效果，並獲得匠人的氣息雙倍累積的強化協助。只需在活動期間達成指定裝備等級並完成挑戰任務，即可獲得額外獎勵。「晉升之路」亦可與「摩可可挑戰成長加護」同時進行，甚至可由同一角色參與兩項活動。

為慶祝 T4 開放，官方也同步推出限時「T4 開放好禮」序號活動，讓冒險家能免費領取造型、坐騎等多項遊戲內道具獎勵。

晉升之路啟動，助你快速邁向 T4。（來源：樂意傳播官方提供）

新玩法「樂園」

「樂園」包含「天堂」、「證明」、「地獄」三種模式，為冒險家磨練自身、證明實力的挑戰場域。入場條件為裝備等級 1580，並完成「庫爾湛南部」任務「燃燒戰爭火花」。完成各階段證明後，可獲得對應獎勵。

踏入「樂園」磨練實力、完成證明、獲得獎勵。（來源：樂意傳播官方提供）

更多系統更新與新增內容

本次改版亦包含多項遊戲內容調整與新增項目，包含「艾奇德娜單人模式」開放、「庫爾湛前線 亞比都斯 1、2 作戰」、混沌守護者「亞凱歐洛斯」、蒐集玩法「克林斯奈爾的航海圖」、以及「武器超越」系統等，全數等待冒險家親自上線體驗。

「摩可可合作活動」期間限定開跑

活動期間內，只要玩家被系統判定為「摩可可（新手）」狀態，與隊伍一同通關指定副本即可獲得「新芽代幣」；協助新手的冒險家則可獲得「引導者代幣」。代幣將依副本種類給予不同數量，並於通過關口時發放。冒險家可透過活動商店兌換各式獎勵，輕鬆獲得成就感。

「摩可可合作活動」開跑，一起協助新手冒險家成長！（來源：樂意傳播官方提供）

更多活動內容及改版資訊，請以官方網站及遊戲內公告為準。

