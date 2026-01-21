《奇妙人生》系列最終章《重逢》正式公開，麥克斯與克洛伊10年旅程將畫下句點

Square Enix 與開發商 Deck Nine Games 正式宣布，《奇妙人生》（Life is Strange）系列即將推出最新續作《奇妙人生：重逢》（Life is Strange: Reunion），這款作品將延續前作劇情。官方強調，本作將是 2 位一代核心主角麥克斯與克洛伊長達 10 年故事線的正式完結篇，為這段深受玩家喜愛的傳奇劃上「感人的句點」。

一代搭檔再次合作，阻止悲劇發生。（圖源：奇妙人生:重逢）

根據目前釋出的情報，《奇妙人生：重逢》預定於 2026 年 3 月 26 日發售。由於前作，許多粉絲對於沒能見到麥克斯和克洛伊重聚感到失望，所以這次的新作標題直接命名為「重逢」，並將克洛伊帶回故事核心，明顯是對長期支持該系列的老玩家們最直接的回應，重新聚焦於這對搭檔之間的深厚羈絆。

廣告 廣告

本作的劇情將緊接著前作《雙重曝光》的事件之後展開，這也是從 2015 年初代遊戲發售以來，兩位角色第二次於全新的冒險中再攜手合作。開發團隊表示，這次重逢不只是描述角色的回歸，更是一場充滿情感重量的謝幕，玩家將見證這段跨越時間與平行世界的冒險最終章。遊戲預計將登上 PC、PS5 和 Xbox Series X/S 平台，目前也已經開放預購。