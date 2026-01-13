《女王大人》爆收攤！ 曾國城本人親自回應了

《女王大人》曾國城、巴鈺主持，是兩人繼《一袋女王》收攤後的再度合作，13日卻傳出因收視率不佳，去年11月已經悄悄結束錄影，對此曾國城擔任游鴻明演唱會主持人時，也出受訪回應。

曾國城、巴鈺主持人《女王大人》正在改版。（圖／資料照／緯來）

曾國城被問到收攤一事，直言「沒有收攤，在想一個新的概念，想要改版，它不好想，一直以來這個節目跟人家分享這麼多心情故事、人際關係，你說要換一個型態，我不知道要用什麼樣的型態比較適合，才可以走進你家裡，只是轉型，過年後會有答案。」。

而緯來綜合台也表示，「剛好一季結束，目前規劃全新改版中，為持續帶給觀眾更多元精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面，敬請期待。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導