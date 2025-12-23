《女神異聞錄5 皇家版》Steam冬季特賣史低三折！人生必玩的神級日式RPG

《女神異聞錄5 皇家版》（Persona 5 Royal、P5R）是由 ATLUS 開發、SEGA 發行的超人氣 JRPG，於 2022 年 10 月底登陸 Steam PC 平台。這款在玩家間可說是壓倒性好評的經典之作，之前多次折扣都落在 50%～60%，在今年 Steam 冬季特賣中首次下殺 70% 達到歷史最低價，以 NT$537 的超值價格即可入手（原價 NT$1,790），特賣將持續至 1 月 6 日。

遊戲首次下殺到三折

在《女神異聞錄5 皇家版》中，玩家扮演被陷害的轉學生「Joker」，在東京展開日夜循環的高中生活，結交夥伴組成「心之怪盜團」，潛入「認知世界」（Metaverse）的宮殿迷宮，使用「Persona」力量進行緊張刺激的回合制戰鬥：透過弱點攻擊獲取額外回合、引發全體「All-Out Attack」、招募敵人並在 Velvet Room 融合強化。

遊戲融合社交模擬（Confidant 系統提升夥伴能力）、日常生活管理（上課、工作、約會）、潛行解謎探索等多重元素，皇家版新增第三學期劇情、新角色、新宮殿與多重結局，提供超過 100 小時的深度劇情與自訂「怪盜基地」體驗。