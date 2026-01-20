《女神蒙上眼》威尼斯影后辛芷蕾首部大女主律政劇 改編「金牙太太」同名小說 描繪女性職場成長真實曲線
【文／孔渠】劉一志執導，辛芷蕾、林雨申領銜主演的都市律政情感劇《女神蒙上眼》即將開播。本作刻意避開傳統偶像劇的甜寵公式，改編自扎實的小說文本，以更冷靜、犀利的律政視角，切入當代成年人在職場競逐、情感選擇與道德灰區中的拉扯與妥協。以下就來整理最值得關注的6大亮點。
🍿《女神蒙上眼》線上看推薦：
主演卡司：辛芷蕾、林雨申
播出日期：2026年1月
播出平台：Mango TV
集數：30集
辛芷蕾首部「大女主」律政劇
這是辛芷蕾以《日掛中天》斬獲威尼斯影展最佳女演員殊榮後，在小螢幕曝光的首部重磅作品，也是她演藝生涯中首次挑戰「律政題材」並獨挑大樑的「大女主」劇集。觀眾將能欣賞到影后級的細膩演技，看她如何收放自如地詮釋唐盈盈這個角色的多面性，既有法庭上唇槍舌戰的霸氣，也有面對自身脆弱與迷惘的一面。
男女主角「雙強對峙」
《女神蒙上眼》主打勢均力敵的「雙強設定」。辛芷蕾飾演的唐盈盈，是以勝率聞名的「常勝律師」，做事果斷、邏輯清晰，從不浪費情緒；林雨申飾演的康俊，則是她的頂頭上司，行事沉穩、城府極深，擅長在規則內掌控全局。兩人既是並肩作戰的夥伴，也是時常理念衝撞的對手。這種在專業較量中逐漸累積張力的「成年人曖昧」，不靠甜言蜜語，而是來自一次次智力與價值觀的正面交鋒，成為全劇最耐看的化學反應來源。
「法理」對上「人情」的衝突
劇名《女神蒙上眼》，指向正義女神蒙眼執法、不偏不倚的象徵。然而，當理性至上的法律信念，進入一個高度重視關係、情感，與人情網絡的華人社會，衝突也因此浮現。
劇集透過多起案件，反覆拋出同一個提問：當法律條文與人性現實無法同時成立，律師究竟該如何選擇？唐盈盈與康俊在一次次代理案件的過程中，既在替當事人辯護，也在重新校準自己的價值尺度，讓律政戲不只是職業展示，更成為一面照見社會結構的鏡子。
改編自作家「金牙太太」同名小說
本劇改編自深圳作家金牙太太《女神蒙上眼》的同名小說。原著以貼近實務的律師書寫、對深圳職場生態的精準描摹聞名，兼具戲劇張力與現實質感。有了扎實文本作為基礎，劇版在案件鋪陳與人物動機上更顯嚴謹，不流於為反轉而反轉。許多關鍵台詞與情節，保留了原著中那種冷靜卻帶刺的觀察力，讓故事在快節奏推進之餘，仍能站得住腳。
深圳實景入鏡
作為一部以深圳為背景的律政劇，《女神蒙上眼》並不只是搭個法庭的棚拍一拍當作場景，而是大量採用實景拍攝，高聳的寫字樓、密集的城市線條，構成極具辨識度的都市景觀，取景涵蓋福田、南山等核心商業區，可想而知可能也會有靠海的場景。鏡頭語言不僅呈現城市的繁忙與速度感，也映照角色內心的焦慮與野心。這種強烈的特定都市背景風格，想必也會帶來不少看頭，
女性職場成長的真實曲線
劇中唐盈盈並非天生完美的「職場女神」。劇集花了大量篇幅描寫她在勝訴光環背後的盲點與挫敗，從只追求結果的「常勝律師」，逐步意識到法律背後的情感與代價。這條成長路線沒有開掛，也沒有廉價勵志口號，而是身體力行去磨練到最強。對身處職場、在理想與現實之間反覆權衡的現代女性而言，這樣的角色軌跡更容易產生投射與共鳴。
其他人也在看
《臥底洪小姐》好看嗎？朴信惠扮20歲菜鳥，展現有趣老靈魂！高庚杓瘦回高顏值穿西裝太帥了
《臥底洪小姐》朴信惠飾演一名 35 歲的菁英證券監管官，為了追查資金黑幕而偽裝成 20 歲新進菜鳥員工潛入證券公司，這種年齡與身份的雙重反差讓不少網友笑說「根本演自己」，也讓整部劇在開播前就先抓到關注度。與她對戲的高庚杓，先前休息時曾被說愛Marie Claire美麗佳人 ・ 20 小時前 ・ 1
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 16 小時前 ・ 6
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 62
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 20
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 1 天前 ・ 1
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
嚴藝文《影后》後⋯找來一堆金獎男演員 換講男人的故事
愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，首次以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱等實力卡司。20日釋出前導海報，並宣布將於 2026 年第二季播出，兩位男主角的角色樣貌也同步曝光。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 5
高爾宣、芮德結婚2年二寶出生 湊成「好」字笑喊：結紮去
28歲饒舌歌手高爾宣2024年公開已與大9歲歌手RED芮德結婚，並在同年迎來寶貝女兒，開啟奶爸的生活。想不到才升格人父不到一年，去（2025）年父親節前夕，他再宣布老婆懷有二胎，如今二寶順利出生，他也在社群曬出新生兒的照片。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
柯志遠「劇評」／《愛情怎麼翻譯？》
[NOWnews今日新聞]喜歡高質感精緻愛情劇的戲迷有福了，2025跨2026，先是陸劇《狙擊蝴蝶》、《驕陽似我》、《軋戲》接連人氣爆棚，叫好叫座，網路上粉紅泡泡飛揚的熱議話題沒斷過，接著是每集製作成...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 4
A-Lin喊話想登大巨蛋開個唱 將「娜魯one」改編新版本
喬山健康科技迎來50周年里程碑，18日於臺北大巨蛋盛大舉辦「喬山50感恩慈善演唱會」，卡司陣容星光熠熠。演唱會由日本療癒系歌姬夏川里美領銜揭開序幕，更邀來在「東跨」話題引爆關注的A-Lin二度站上大巨蛋舞台，氣勢與情緒同樣嗨到最高點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 6 天前 ・ 11