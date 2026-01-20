《女神蒙上眼》威尼斯影后辛芷蕾首部大女主律政劇 改編「金牙太太」同名小說 描繪女性職場成長真實曲線

《女神蒙上眼》即將開播。圖／Mango TV

【文／孔渠】劉一志執導，辛芷蕾、林雨申領銜主演的都市律政情感劇《女神蒙上眼》即將開播。本作刻意避開傳統偶像劇的甜寵公式，改編自扎實的小說文本，以更冷靜、犀利的律政視角，切入當代成年人在職場競逐、情感選擇與道德灰區中的拉扯與妥協。以下就來整理最值得關注的6大亮點。

🍿《女神蒙上眼》線上看推薦：

主演卡司：辛芷蕾、林雨申

播出日期：2026年1月

播出平台：Mango TV

集數：30集

辛芷蕾首部「大女主」律政劇

這是辛芷蕾以《日掛中天》斬獲威尼斯影展最佳女演員殊榮後，在小螢幕曝光的首部重磅作品，也是她演藝生涯中首次挑戰「律政題材」並獨挑大樑的「大女主」劇集。觀眾將能欣賞到影后級的細膩演技，看她如何收放自如地詮釋唐盈盈這個角色的多面性，既有法庭上唇槍舌戰的霸氣，也有面對自身脆弱與迷惘的一面。

辛芷蕾斬獲威尼斯影展最佳女演員殊榮後，首度回歸小螢幕。圖／Mango TV

男女主角「雙強對峙」

《女神蒙上眼》主打勢均力敵的「雙強設定」。辛芷蕾飾演的唐盈盈，是以勝率聞名的「常勝律師」，做事果斷、邏輯清晰，從不浪費情緒；林雨申飾演的康俊，則是她的頂頭上司，行事沉穩、城府極深，擅長在規則內掌控全局。兩人既是並肩作戰的夥伴，也是時常理念衝撞的對手。這種在專業較量中逐漸累積張力的「成年人曖昧」，不靠甜言蜜語，而是來自一次次智力與價值觀的正面交鋒，成為全劇最耐看的化學反應來源。

林雨申飾演的康俊城府極深，與辛芷蕾飾演的唐盈盈產生最耐看的化學反應。圖／Mango TV

「法理」對上「人情」的衝突

劇名《女神蒙上眼》，指向正義女神蒙眼執法、不偏不倚的象徵。然而，當理性至上的法律信念，進入一個高度重視關係、情感，與人情網絡的華人社會，衝突也因此浮現。

劇集透過多起案件，反覆拋出同一個提問：當法律條文與人性現實無法同時成立，律師究竟該如何選擇？唐盈盈與康俊在一次次代理案件的過程中，既在替當事人辯護，也在重新校準自己的價值尺度，讓律政戲不只是職業展示，更成為一面照見社會結構的鏡子。

劇名《女神蒙上眼》，指向正義女神蒙眼執法、不偏不倚的象徵。圖／Mango TV

改編自作家「金牙太太」同名小說

本劇改編自深圳作家金牙太太《女神蒙上眼》的同名小說。原著以貼近實務的律師書寫、對深圳職場生態的精準描摹聞名，兼具戲劇張力與現實質感。有了扎實文本作為基礎，劇版在案件鋪陳與人物動機上更顯嚴謹，不流於為反轉而反轉。許多關鍵台詞與情節，保留了原著中那種冷靜卻帶刺的觀察力，讓故事在快節奏推進之餘，仍能站得住腳。

本劇改編自深圳作家金牙太太《女神蒙上眼》的同名小說。圖／Mango TV

深圳實景入鏡

作為一部以深圳為背景的律政劇，《女神蒙上眼》並不只是搭個法庭的棚拍一拍當作場景，而是大量採用實景拍攝，高聳的寫字樓、密集的城市線條，構成極具辨識度的都市景觀，取景涵蓋福田、南山等核心商業區，可想而知可能也會有靠海的場景。鏡頭語言不僅呈現城市的繁忙與速度感，也映照角色內心的焦慮與野心。這種強烈的特定都市背景風格，想必也會帶來不少看頭，

《女神蒙上眼》大量採用實景拍攝。圖／Mango TV

女性職場成長的真實曲線

劇中唐盈盈並非天生完美的「職場女神」。劇集花了大量篇幅描寫她在勝訴光環背後的盲點與挫敗，從只追求結果的「常勝律師」，逐步意識到法律背後的情感與代價。這條成長路線沒有開掛，也沒有廉價勵志口號，而是身體力行去磨練到最強。對身處職場、在理想與現實之間反覆權衡的現代女性而言，這樣的角色軌跡更容易產生投射與共鳴。