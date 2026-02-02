《女神蒙上眼》法庭上誰說謊？辛芷蕾化身犀利律師 遊走人性灰色地帶｜劇情亮點、集數一次看

【文／徐瑞安】辛芷蕾去年以電影《日掛中天》摘下威尼斯影后，新劇《女神蒙上眼》作為回歸小螢幕的作品，本身就自帶話題與期待值，播出後果然收穫好評，她飾演精明幹練女律師「唐盈盈」，不只在法庭上氣場全開，更總能抓住關鍵證據，以細膩邏輯推理案件，面對委託人和各方人馬，她亦專業可靠，在人情與法理間總能給觀眾帶來更多思考，辛芷蕾的演技與魅力，以及劇情中每個戲劇性又充滿張力的案件，無疑是本劇收穫觀眾好評的關鍵。

🍿《女神蒙上眼》線上看推薦：

開播時間：2026年1月25日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：辛芷蕾、林雨申

集數：30集

《女神蒙上眼》好評亮點：辛芷蕾影后演技加持

新科威尼斯影后辛芷蕾，回歸小螢幕之作《女神蒙上眼》，化身犀利女律師「唐盈盈」，不是做做樣子，而是查案、法庭攻防通通來的實戰型律師，完美發揮影后級演技。劇情刻意把重心放在律師專業與辦案過程，讓角色更專注於案件本身，也讓觀眾看見更貼近現實的律師日常。

廣告 廣告

而「唐盈盈」不只有冷靜鋒利的一面，面對人性灰色地帶的動搖與反思，她亦詮釋到位，既強勢又真實的人設魅力，也成為觀眾入坑的原因。

《女神蒙上眼》好評亮點：戲劇性又張力十足案件

《女神蒙上眼》的案件既敢拍也夠抓馬，幾乎每個單元都自帶討論度。從婚禮伴娘指控富二代猥褻的羅生門攻防，到婚外情醫療糾紛引爆「子宮切除」爭議，再到家屬情緒失控、甚至拿王水潑向律師的極端場面，劇情爆點不斷，難怪每一個案件單元都掀起討論度。而這些案件不只是為了灑狗血，也讓觀眾在震撼之餘不斷思考，或許受害者或加害者都有可能說謊，在這些案件中，也許沒有一方徹底無辜，不斷反轉的劇情，讓戲劇性與現實議題交織，成為本劇最吸睛的看點。

《女神蒙上眼》好評亮點：雙強熟男熟女冤家CP

劇中辛芷蕾與林雨申的對手戲也火花十足，林雨申飾演唐盈盈的頂頭上司「康俊」，二人從開始的雙強互嗆，到逐漸演變成帶點火花的鬥嘴冤家，既是並肩作戰的事業夥伴，也是彼此最難纏的對手，無論是互助合作，或是針鋒相對，每一次交手都自帶化學反應。

儘管唐盈盈在劇中另有男友，但她與康俊的距離也慢慢拉近，兩人之間又會怎樣發展？唐盈盈最終芳心屬意何人，都令人好奇。

如果你喜歡律政題材，《女神蒙上眼》不僅節奏緊湊，高張力的案件更充滿戲劇性與可看性，加上辛芷蕾影后等級演技加持，絕對是近期必追的律政之作。