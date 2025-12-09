《好孩子》許瑞奇專訪／演變裝皇后遭父親質疑 入圍金馬後⋯爸爸一句話讓他泛淚

許瑞奇在《好孩子》演變裝皇后一度遭父親質疑。（圖／小娛樂）

新加坡演員許瑞奇以《好孩子》入圍金馬影帝，片中他化身變裝皇后，戲外更是投入極大心力，成功打動觀眾，為演藝生涯立下全新里程碑。但他接受專訪時坦言，父親最初不太能接受他從事演員工作，尤其這次要演變裝皇后，沒想到在本片首映前一天，爸爸突然主動說想看，讓他又驚喜又感動。

許瑞奇認為當演員並不是叛逆，父母也不會這麼想，但父母對這行業沒什麼信心，「他們在新加坡沒看到很成功的例子，所以會懷疑我真的會是那一兩位例外的嗎？我說我不知道，就給我幾年嘗試看看。」

此次要扮演變裝皇后，許瑞奇笑說家人都知道，「他們看我瘦下來，還要裝作不知道我在幹嘛。」不過爸爸得知後有些意見，許瑞奇理解亞洲父母難免較為保守，但他渴望接受挑戰，急欲突破，想看看自己的能耐，「我爸就說OK，他就沒有再說什麼了。」爸爸甚至原本也不打算看《好孩子》，直到金馬獎入圍公布後，爸爸突然說他想看，「那是他第一次主動說要看我演戲」。

對於父親的反應，許瑞奇覺得這是父子關係的療癒，雖然兩人後來也沒有聊過此事，但他認為是彼此逐漸了解對方、接受對方的開始。近幾年他也會試著體諒父母，「他們永遠都會擔心兒女，所以讓他們越少擔心越好。」

許瑞奇以《好孩子》入圍金馬影帝。（圖／小娛樂）

本片取材自新加坡知名變裝皇后「阿真」的故事，起初許瑞奇還沒確定接演，便先到秀場當起阿真的小跟班，觀察阿真的一舉一動。其實決定要演時，他還是對自己不太有信心，「我當時還沒有覺得自己很漂亮」，但他相信導演的眼光，也在定裝以及化妝時，完全進入角色中，自然而然地相信自己能做到。最後他不只瘦身11公斤，還花了兩、三周學習穿高跟鞋走路，還要學化妝、姿態，尤其無時無刻要保持好狀態，讓他忍不住笑說：「不管做什麼事都要漂亮，我覺得好累啊！精神上、身體上都很累。」

許瑞奇和《好孩子》導演王國燊。（圖／甲上娛樂提供）

導演王國燊坦言，在拍攝期間，由於全心投入工作，他並未立即察覺許瑞奇有何不同，直到一年後，在宣傳期間看到一段許瑞奇當時訪問他的片段，才驚覺變化之大，「她訪問我的時候完全是女生的狀態，我看了之後覺得滿好笑，想說『欸怎麼騷成這樣』。」被問到是否已脫離「阿好」這角色？許瑞奇回應：「我不想脫離，我想把他留在心裡，所以我會守著這個故事。」

特別是阿好的脆弱和對生活的熱愛，讓許瑞奇特別想保留、珍惜，「有時候別人會覺得你把脆弱放出來給大家看，可能會被看不起，但其實可以把它當成是一個你的能量、你的勇氣，阿好真的就是有這種能量。」

許瑞奇成功化身成變裝皇后，一舉一動迷倒眾人。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪