《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿手上刺青跟李沐一樣 曾敬驊：魔幻般的吸引力

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》二部曲中的心境轉折，再度成為情感主軸。他飾演的李壬曜在花絮〈等待之後〉裡，重新遇見一名讓他心緒大亂的女子「夏天晴」（柯佳嬿 飾），一段帶著熟悉氣味的未知旅程就此展開。

曾敬驊、柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》。（圖／Netflix）

花絮開場緊扣一部曲的尾聲：壬曜看到背影酷似江曉彤（李沐 飾）的女孩，情不自禁喊出她的名字，對方回頭卻是一張完全陌生的臉。更讓李壬曜震撼的是，她身上的刺青竟和曉彤一模一樣。曾敬驊形容那一刻是一種「第六感」、「

」，讓壬曜瞬間掉入無法解釋的熟悉感中。

曾敬驊《如果我不曾見過太陽》出獄後。（圖／Netflix）

柯佳嬿飾演的夏天晴，是二部曲的關鍵新角色，一位後天失明的電台DJ。她的出現不只牽動壬曜內心，也象徵故事色調的轉變。編導簡奇峯談到「天晴」之名背後有著轉機意味，像陽光穿透陰影，是為壬曜的幽暗人生打開一扇可能的窗。導演蔣繼正也暗示，觀眾期待已久的線索與伏筆，將在二部曲中逐一解開：「『蝴蝶和飛蛾』到底會不會在一起呢？」一句話讓劇迷更加揣測兩人命運將通往何方。

柯佳嬿在談到詮釋天晴時數度哽咽，她說編劇的故事具有魔力，讓她在不知不覺中走得非常深，彷彿天晴的脆弱、堅強與失明後的世界都真實觸動著她。壬曜與天晴的相遇，也牽動了壬曜多年來唯一支撐自己的執念，「總有一天，我一定要找到曉彤。」曾敬驊指出，壬曜的所有努力、所有忍耐，全都來自於這個信念，而天晴竟意外喚起了他再次「想保護一個人」的衝動。

柯佳嬿飾演電台DJ。（圖／Netflix）

兩位編導也透露，二部曲將以「重新開始」為軸心。然而，看似新的開始並不代表過去的陰影就此消散——曾經壓得壬曜喘不過氣的真相，將以更加殘酷的方式再度回到他們面前。

談到是否希望壬曜與天晴再次相遇，柯佳嬿沉默良久後回答：「如果可以選擇，我覺得天晴也許不會想遇見壬曜。」曾敬驊也坦言，如果能預知未來，他相信壬曜不會選擇走上同一條路。壬曜曾遇見自己的「太陽」，卻也因此墜入更深的黑暗。如今，他再一次站在命運的起點，卻也可能迎來另一場吞噬性的風暴。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

