《如果我不曾見過太陽》結局有3版本！ 暗藏2《想見你》彩蛋

《如果我不曾見過太陽》分成兩部上線，一來是為了給觀眾喘口氣，同時也是為後段故事做鋪陳。製作人麻怡婷透露，其實早就做好會被拿來跟《想見你》做比較的心理準備，不過她認為好的作品不擔心檢視，「我們也有想過上部很苦，很可能有人撐不去下，但是下部的反轉，我相信口碑是可以幫我們打出去的。」

麻怡婷表示，第一部的確偏苦澀，他們也討論過這題，不過一個作品不可能討好所有的TA，因此她選擇把喜歡這類題材的觀眾好好顧好，她直言第二部的節奏跟第一部有著很大的差距，第一部的鋪陳是絕對有必要性的，因此她相信等第二部上線後，可以靠著口碑讓一二部再度得到關注。事實證明了她的說法，第二部上線第二天，馬上登上OTT平台的第一名。

製作人麻怡婷。（圖／小娛樂）

導演簡奇峯對於太苦這件事則有另一層看法，他認為之所以會讓觀眾覺得不舒服，最大的主因就是有看進去，「有感同身受才會覺得可憐，對我而言是演員表演的穿透力」另一名導演蔣繼正則透露，這類型的愛情劇他也是思考了許久，「我要怎麼把鉤子勾好，而且這麼苦對我來說，也是一個挑戰。」

蔣繼正認為痛要透過鏡頭表現出來，除了靠演員的演技，他也需要考量到鏡頭語言，「痛這種東西如果不在畫面上強調，蠻難會打入觀眾，我們一直努力用有一種強烈的鏡頭語言去打到觀眾心裡。」他就舉例像是網路霸凌的字句一路從李沐的手上纏繞全身，這就是想表達出一輩子的束縛感。

導演蔣繼正。（圖／小娛樂）

編劇林欣慧透露，當時《想見你》做完後，她腦中浮現一對男女在天臺聊天的畫面，在拍完後，她傳了訊息給麻怡婷說：「我其實一開始看到的畫面男生女生是沒有臉的，謝謝李沐跟馬華讓他們有了自己的樣子」，她也感謝其他女演員，願意合演同一個角色，「我們第一部看到的更多的是李沐，到第二部才是佳嬿，我很感謝他們願意合演。」

編劇林欣慧。（圖／小娛樂）

簡奇峯則透露，其實《太陽》跟《想見你》有個連貫的2個小彩蛋，當時《想見你》的劇本是他夢見的，這次《太陽》是因為李子維躺在街道上，讓他當下萌生了想做「痛感沈重議題戲的愛情故事」的念頭，他把想法告訴林欣慧，結合了天台聊天的男女畫面，才寫出了《太陽》的劇本。

第二個連貫是陳韻如要跳樓時，莫俊傑上前制止，簡奇峯一直在思考，莫俊傑到底該說些什麼才能制止憾事，「這件事我想了好久，最後《太陽》給了我答案」，當曉彤站在大樓邊緣告訴李壬曜自己想跳下去時，李壬曜回她沒關係我陪你，這對簡奇峯來說，是一個最完美的答案。

導演簡奇峯。（圖／小娛樂）

麻怡婷大讚曾敬驊的演技，之前她曾開玩笑表示，如果不接演的話就要把劇本賣給韓國，接受專訪是她更正強調，「沒有情勒啦！我那時候根本不認識他！」她透露放眼現在的新生代演員，她看中曾敬驊有演技又有顏值，「我只有一個男主角，要撐起整部戲，他的眼色必須清澈，要有樸質的質地，如果找不到合適的人，我不要硬開拍，一定要找到對的並且好的人選。」她笑說自己喜歡的演員都有一個特質，表演的時候都非常努力、專業，但是一下戲卻沒有明星光環，「像是佳嬿、李沐還有曾敬驊那些，就都有這個特質。」

曾敬驊演技被讚賞。（圖／Netflix）

至於拍攝過程中，最讓人心痛的輪流侵犯畫面，其實是最讓導演蔣繼正頭痛的一場，不過他也感謝6位壞學生的狀態，讓他可以很快速捕捉到他想要的畫面，「我不想讓李沐拍太多遍，這樣演員會消耗太多，所以我希望所有畫面角度都被捕捉到，所以最後連學生手上拿的V8畫面我都有用上。」畫面中其實沒有裸露跟太過分的畫面，採用一種意境方式處理，這是在前置時所有主創團隊的共識，不過他們仍是找了親密指導，麻怡婷笑說：「親密指導看到我們的要求還問說，這需要請我來嗎？」不過他們認為仍是需要專業的人士在一旁協助，才能在最好的狀態下保護到每一個人。

《如果我不曾見過太陽》6位壞學生。（圖／Netflix）

簡奇峯回憶那場的拍攝，他表示即便沒有在拍，所有人都非常安靜，每個人都想保護好曉彤，「完全沒有嬉鬧，從演員到工作人員，所有人都慎重看待。」工作人員在拍完後都忍不住哭出來。

曾敬驊、李沐在天臺。（圖／Netflix）

李沐剛出道時被說過是小柯佳嬿，劇中柯佳嬿一人分飾多角，每一個人格也都代表著不同的情緒，簡奇峯對於長相做出了解釋，為什麼曉彤跟天晴有著相似的臉，但是飾演品妤的江齊卻是完全不同的外型，「品妤是偷來的人生，琪琪幫她安排那形象，就是要保護其他的人格」，天晴是因為整形，所以還是會跟曉彤有相似之處，而她之所以是盲人，則是因為不想面對被傷害的過去，所以選擇遺忘掉所有「知情人士」，包含了父母跟原本熟識的所有人，「看到知情的人，其實對受害者來說不是安慰，每一次他們都被提醒這個傷害，對他們來說更痛苦」，因此琪琪從廣播中參考了一個人格。

李沐、江齊。（圖／Netflix）

曾敬驊、柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》。（圖／Netflix）

而角色的名字，其實也藏了結局，林欣慧笑說，「他們的名字都含有日跟月，李壬曜的曜有太陽，品瑜的瑜裡面有一個月，李壬曜跟品瑜各取一個字就是人魚。」而結局其實也有3種版本，主創團隊們每個人都有自己的選擇，麻怡婷表示，「我們希望留給觀眾自己去選擇想要相信的。」

製作人麻怡婷、編劇林欣慧、導演蔣繼正、編導簡奇峯。（圖／小娛樂）

第一種版本是停留在柯佳嬿、李沐跳芭蕾那段，可以解讀成曉彤一直活在品瑜、天晴的心中；第二個版本是柯佳嬿走進海裡，這是一個開方式結局，讓觀眾自己思考她去了哪；第三個則是片尾曲唱完後，曾敬驊和李沐在天臺上一起過聖誕節，最後鏡頭帶到棒棒糖放在桌上以及兩隻蝴蝶，暗示著李壬曜也變成了其中一個人格，「學校是曉彤心裡的世界，她塑造了壬曜的人格永遠陪著她。」