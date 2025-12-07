《如果我不曾見過太陽》結局7秘密！曾敬驊暴瘦，「天晴是真盲人嗎?」柯佳嬿答案引猜測
【文／Beauty美人圈．Eve】Netflix《如果我不曾見過太陽》首部曲留下不少謎團，要等到二部曲上線後才能一一揭曉答案。雖然整部劇很沉重，但在幕後也有不少小故事，例如石知田飾演反派實在太壞而掉粉，曾敬驊努力瘦身，還有李沐演鬼時不僅全身濕還得了流感。以下《如果我不曾見過太陽》結局7個幕後秘密，曾敬驊為了角色變瘦，「天晴是真盲人嗎？」柯佳嬿答案引猜測！
《如果我不曾見過太陽》幕後秘密1：李沐不敢看性侵戲
李沐飾演的江曉彤是個小太陽，用她的溫暖照亮李壬曜，卻為了幫助李壬曜，遭到歐陽悌為首的一群人性侵犯，讓她的世界就此崩塌，李壬曜唯一的光也熄滅。這場戲可說是整部劇中最黑暗的劇情，也引發不少爭議，有觀眾認為劇中不斷重複江曉彤遭性侵的畫面，而且整個鏡頭都是以她痛苦的表情為焦點，讓人看了非常不適。
而李沐本人也不敢看這場戲，特意將那一集跳過，只看了社群上的片段，表示：「我覺得滿難承受，這戲從剛接演開始，就一直會看到類似社會新聞。」她也說自己只是演戲，經歷的痛苦絕對不及真正受害者的千萬分之一，更說：「連我都這麼難受了，我無法想像那些真實遇到的人會是什麼感覺。」
《如果我不曾見過太陽》幕後秘密2：石知田壞到「掉粉」
石知田飾演的歐陽悌絕對是全劇最壞的角色前三名，身為議員之子的他在學校橫著走，並霸凌李壬曜，從一開始的小打小鬧，到後面越來越過分，甚至栽贓李壬曜吸毒販毒，更與一群人強暴江曉彤，讓李壬曜終於爆發，持刀刺傷歐陽悌，並在多年後將歐陽悌殺害。
其實這是石知田第一次演反派角色，就成功讓觀眾氣到不行，影集上線時經紀人就說他會掉粉，他原本還不相信，結果社群網站粉絲數量還真的變少，甚至有網友留言罵他，貼出刀的表情符號，坦言一開始有點走心，不過身邊的人都安慰這代表他演得好，他也說：「演的時候不會覺得自己討厭，看的時候覺得這人好糟糕。」
《如果我不曾見過太陽》幕後秘密3：石知田研究變態心理學資料
為了演好歐陽悌這個角色，石知田大量閱讀變態心理與自戀人格相關資料，「我滿相信歐陽做的都是為了要填補他心裡很大的洞，在這立基點，我覺得他會做這些事是合理的。」而且石知田在演戲時，將歐陽悌當成「動物」，認為這樣比較不容易去評斷他的好壞，演起來的感覺會比較自在。
《如果我不曾見過太陽》幕後秘密4：曾敬驊為了角色變瘦
曾敬驊飾演的李壬曜被稱為「暴雨殺人魔」，但其實他有著相當悲慘又令人同情的過去，其中一場他在監獄會客的「額頭青筋」演技獲得觀眾盛讚，他在受訪時表示「那場拍完被帶去健康檢查，地下室比較悶」，接著隨即說是開玩笑的，但真的有去健康檢查，幸好結果出來後沒有紅字。
被問到現在是否還能用青筋演戲，曾敬驊笑說現在自己膚色很黑，加上體脂率也要控制在一個範圍才較容易看到，現在的他與拍攝時相比體脂偏高，身高超過180的他當時瘦到剩65公斤，就連李沐都認證：「他是認真的，他那時候很瘦。」但李沐也被曾敬驊吐槽太愛訂外送，「我就跟她一起訂，體重就回來，又要努力控制！」
《如果我不曾見過太陽》幕後秘密5：李沐演鬼全身濕還得流感
江曉彤在劇中的悲慘遭遇令人心疼，雖然目前還沒交代江曉彤最後發生了什麼事，但她以鬼魂的形式出現在江齊飾演的紀錄片企劃周品瑜，是團中的核心線索之一，有一幕江曉彤出現在周品瑜的畫面，詭異畫面讓觀眾覺得超可怕，還有朋友直接打電話問李沐這部劇是不是鬼片。
那場戲就連江齊也有點害怕，表示李沐就站在她後方，氣氛相當沉重，程予希則說李沐拍攝這段「鬼魂戲」時被要求全身淋濕，而且是濕到要滴水的程度，加上當時遇上寒流，李沐還得了流感，只能忍著身體不適上場拍攝，相當敬業。
《如果我不曾見過太陽》幕後秘密6：柯佳嬿到愛盲基金會觀察盲人
一部曲最大的謎團與伏筆，莫過於柯佳嬿在尾聲正式亮相，她飾演盲人夏天晴，手上卻有著與江曉彤一樣的蝴蝶刺青，柯佳嬿的真實身分究竟為何，讓觀眾相當好奇。日前《如果我不曾見過太陽》劇組舉辦「聖誕約定同樂會」，現場就有粉絲提問「天晴是不是裝瞎？」，柯佳嬿笑說：「我以為你們要說天晴是不是瞎妹。」對於粉絲的問題，柯佳嬿也保留懸念，笑說一切要等後續揭曉，天晴的謎團也引起劇迷猜測。
這是柯佳嬿首度挑戰視障角色，拍攝前劇組特別安排她到愛盲基金會，了解視障者會遇到的狀況。柯佳嬿也分享說自己跟真的視障者交流，「有一瞬間你會以為他眼睛沒問題，有些特別角度會能看到一些影像，但戲裡我們不希望有這樣的狀態出現，所以要跟機器配合，演的時候要讓自己失焦，沒辦法跟曾敬驊對看。」
《如果我不曾見過太陽》幕後秘密7：姚淳耀差點要講客語
姚淳耀飾演的K哥在劇中以暴力討債方式逼迫李壬曜，更大秀流利台語，他表示自己以前主持過台語節目，但平常台語也沒這麼厲害，有特別請教爸爸跟在場的攝影大哥，更透露導演說「K哥」這角色要講「客語或台語」，他最後選了相對擅長的台語。
雖然K哥這個角色看似是反派，但其實人滿好的，還常常關心李壬曜，讓被罵慘的石知田大呼：「我看了很生氣，你明明是壞人。」而劇中K哥聽命於歐陽悌，姚淳耀笑說拍攝時他在片場真的不敢靠近石知田，笑說很怕被對方威脅。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
