《孤獨搖滾！》「團結Band」參戰「2026大港開唱」！聲優青山吉能、長谷川育美親自來台

台灣知名音樂祭「2026 大港開唱 MEGAPORT Festival」官方於稍早正式揭曉最新演出陣容。來自超人氣漫畫改編動畫《孤獨搖滾！》的劇中樂團「團結Band」（結束樂團、結束バンド）確定參加本次音樂祭。這不只是該樂團首度登陸台灣，官方更強調這將呈現「團結Band首次海外音樂祭的現場演出」，消息一出瞬間引爆動漫圈熱烈討論。

結束樂團要來台灣啦！（圖源：アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式）

根據大港開唱和日本官方公開的資訊，本次來台的陣容規格非常高，將由劇中靈魂人物「後藤一里」（小孤獨）的聲優青山吉能，以及「喜多郁代」的聲優長谷川育美親自出演。為了還原動畫中高品質的音樂現場，隨團樂手更是集結了日本頂尖陣容，有吉他手三井律郎、生本直毅，貝斯手高間有一，以及鼓手比田井修，將帶著真實的聲音與勇氣，讓動畫中的旋律在高雄港邊響起「陰鬱的人都給我去玩搖滾。」

此重磅消息公布後，社群媒體上的討論瞬間沸騰，許多網友沒想到能在大港看到《孤獨搖滾！》的「團結Band」線下演出，留言區吶喊：「太神了啦」、「超扯！！！」、「出大事」等，甚至有粉絲直呼「這陣容必須擠進去」。作為《孤獨搖滾！》動畫與專輯屢創佳績後的海外首秀，這波名單無疑成為 2026 大港開唱目前最具話題性的焦點之一，更能在第二季動畫到來之前繼續保持在台灣的熱度。