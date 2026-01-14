《孤獨搖滾！》動畫展2月13日登陸台北！地點、票價曝光，展區亮點搶先看

準備好一起Rock了嗎？超人氣動畫《孤獨搖滾！》的官方動畫展，即將在 2月13日 正式登陸台北「三創生活園區12F」！這次不僅把日本原汁原味的展覽搬來台灣，還特別為台灣粉絲繪製了 「台灣專屬角色立繪」，把在地特色巧妙融入，讓你看到不一樣的小孤獨！

（來源：曼迪傳播官方提供）

展場更將動畫中那些令人心跳加速的經典場景，統統實體化！ 九大展區，從吉他英雄的起點到Live House的狂熱現場，讓你拍照拍到手軟、回憶滿載而歸～

🎸 展區亮點搶先看 🎸

【小孤獨的衣櫥】 沒錯，就是那個一切開始的神聖（？）衣櫥！從牆上的海報、設備，到那條熟悉的棉被，全部 1：1 真實還原，帶你走進她成為吉他英雄的第一步！ 【STARRY展演廳】 100%復刻動畫中最重要的音樂聖地！舞台、燈光、音響，全都完美重現，站在這裡，彷彿就能聽到後藤一里的吉他聲在耳邊炸裂，瞬間穿越到下北澤！ 孤獨搖滾動畫展-展區示意圖（來源：曼迪傳播官方提供） 【渴望被肯定的怪物 實體化！】 「給我按讚～！」那隻在腦內瘋狂刷存在的怪物，這次真的跑出來啦！現場還設有 「按讚計數器」，快來一起幫小孤獨衝高人氣吧！ 孤獨搖滾動畫展-展區示意圖（來源：曼迪傳播官方提供） 【互動影音迷因區】 準備好進入小孤獨的幻想世界了嗎？各種爆笑迷因畫面輪番上陣，搭配沉浸式影音效果，保證讓你笑著進去、嗨著出來！ 【多媒體影音室＋簽名色紙展】 最後還有大型影音室，讓你一次享受視覺與聽覺的雙重盛宴！現場還展出作者、導演及製作團隊的珍貴簽名色紙，鐵粉絕對不能錯過！

🎫 票券資訊這邊看 🎫

預售票開賣時間：1/20 起開賣

（來源：曼迪傳播官方提供）

廣告 廣告

孤獨搖滾動畫展-單人票（來源：曼迪傳播官方提供）

孤獨搖滾動畫展-雙人票（來源：曼迪傳播官方提供）

孤獨搖滾動畫展-特典壓克力色紙（來源：曼迪傳播官方提供）

🔥 雙人票為早鳥限定，數量有限，搶完為止！ 🔥 特典「壓克力色紙」採三層景深設計，質感滿分，收藏價值超高！

還有這些不能錯過

展場內將販售 日本空運來台的限量周邊，從實用到收藏款應有盡有，小心你的荷包君會自動搖滾起來！

📅 展覽資訊

日期：2024年2月13日起

地點：三創生活園區 12F

主辦：曼迪傳播

搖滾魂們，準備好一起衝進小孤獨的世界了嗎？2月13日，三創見！ 🎸💥