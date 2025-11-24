《孤獨的美食家》實訪第97家！千葉隱藏版老字號洋食館，絕品蒜味醬汁牛排與招牌大蒜湯，蒜控吃完保證想舔盤

日本千葉｜味のレストラン えびすや

「洋食」也是在日本我常常列入口袋名單的選項，但僅於老店，資訊來源或是米其林，或是tabelog百名店，但寫過最多的應該是「孤獨的美食家」五郎吃過的。在這些洋食中有八成是我喜歡的，也許之後可以來寫一篇五郎洋食、又或日本洋食的懶人包？

但不管寫的是那一種洋食懶人包，這家位於千葉的「味のレストラン えびすや」絕對都能妥妥的進前三，即便它的料理看起來沒啥特別。先說結論：說我喜歡えびすや或者可以說我喜歡這家的醬汁，尤其是那盤沙拉的蒜味醬汁，居然讓不好生菜的我吃到完全停不下來…，還外帶了一瓶；牛排甜嫩油甜不說，那看起來像白醬又完全兩回事的醬汁更是吃到我差點舔鐵盤….；最後的奶酪上面的焦糖帶點紅酒的苦甜非常特別。

味のレストラン えびすや登場於第七季第十一話，印象中是五郎到千葉一共有6次，但有三次是出現在跨年的節目，我這的紀錄是十家左右，這次的孤獨的美食家千葉之旅將之吃到剩下一家成田的「多津美」去了三次都沒吃到(泣)。味のレストラン えびすや查了一下有三家，在千葉是家幾乎無人不曉的五十年老字號。五郎來的這家居然還不是本店(本店資訊)(tabelog3.43)，但兩家比較來這家幸町店的tabelog3.58比較高，顯然應該也是比較有名。但它離千葉市中心有一點距離，要跟五郎一樣搭京成千葉線的西登戶站下車，步行大約是七到八分鐘可達。另外一家是有千葉車站周邊的「Bistro Ebisuya」。

節目中五郎走在千葉的輕軌之下，注意看這高高在上的千葉輕軌是倒吊的，於是我也在吃完味のレストラン えびすや特應去拍攝，網路上找了一下，最適合的拍攝景點是在「ファミリーマート 千葉栄町南通り店」前，另外千葉站前的sogo也可以拍到貼近倒吊輕軌的照片。有機會，我再專門寫一篇拍攝千葉輕軌的文章好了。這回，五郎餓了...咚......咚.....咚。

走出西登戶站時跟五郎的感覺一樣是暗嘛嘛的..往前走會突然燈光乍現，一棟或者應該說一大群的住宅區出現在眼前，這也算是千葉上千戶的大型住宅區「千葉ガーデンタウン」，味のレストラン えびすや就在旁邊。

本來以為不會有什麼人，沒想到是排隊名店，幸好好心大姐知道我台灣來的，特別給我一個位子（只能吃一小時），餐廳內滿滿大正洋食風，客人很多，廚房服務人員也不少，而且每個都笑容可掬。千葉沒有米其林，不然我覺得這家肯定榜上有名。大概也能排進我在日本吃過的洋食前三。門口小黑板寫的是店裡的招牌套餐。

如果你有看這一集也有印象，應該記得該集的前半五郎是受一家印度料理的老闆所託才來到這，實際上這家印度料理也是存在的，就在味のレストラン えびすや幸町店的隔壁二樓..而且tabelog評分也不低，下次有機會再來嚐嚐。

另外左側有一家同樣人滿為患的食堂「味市場よ志乃」，不管查了一下tabelog只有3.12，感覺是附近相對便宜的食堂，選擇性也比較大眾化。

回到餐廳，親切的女店員已經幫我安排好了座位，果然是幾乎坐無虛席，因為我坐的那桌客人是預約七點半，所以我可以吃到七點15分。

不愧是千葉知名的老洋食館，牆上密密麻麻的簽名板，順便說一下的是整間餐廳的服務人員，裡外加起來居然有近十人，可見生意之好。

牆上除了有五郎和作者久住先生的答名外，也有店主人和五郎的合照，主廚田村智之(照片右後)在千葉算是洋食的代表人物之一，不過他是在32歲那年才回來接味のレストラン えびすや，所以算是二代目。

除此之外店裡還有孤獨的美食家電影版和漫畫版的海報，整間餐廳滿滿的五郎味。

五郎set：

生鮭のバター焼き(奶油鮭魚燒)，據說是招牌，我看旁邊一半以上的人都對這個。

カニピラフ(螃蟹拌飯)

特製ニンニクスープ(大蒜湯)，店裡的招牌中的招牌料理，套餐都會附。

ガーリックトースト(蒜味土司)

自家製プリン(自製布丁)，口味不定。

從一上火車我就開始猶豫等一下要點什麼，跟五郎一樣我肯定是吃不完，而且我還想著再去吃另外一家。翻開meun一看放心了，因為假日只能點套餐....不能單點，而且套餐都有我最想要吃的「大蒜湯」畢竟是我蒜控。好，然後，其實我不是很想點鮭魚，於是就選了第二招牌「沙朗牛排」，因為上面寫著特製大蒜醬汁.....。

好的，虎郎set就決定是沙朗牛排套餐4100日幣。

這大蒜湯真的很大蒜一上桌就香氣四溢，除此之外還有一點像是奶油炒過的香氣，簡單說就是奶油大蒜，但聞起來是一回事，喝起來又是另一個味道，一時半刻我很難說它是什麼味道，但喜歡大蒜的一定很愛，不喜歡的可能也行，因為它有大蒜香但沒啥臭味，加上奶油和可能有的洋蔥甜(湯底)，加上那個蛋，真的不愧是招牌，好喝得亂七八糟。

一開始壓根看不起的沙拉，沒想到最後變成當天我的最愛。對，比大蒜湯還愛，但也有可能是對比之後的感受。簡單說，我愛的不是生菜，可是那個也加入大蒜的醬汁，它居然讓我不好生菜的我，在五分鐘內，叉子也沒放下就直接吃光整盤.....。大抵上它是大蒜加上胡麻和一點像是橄覽油的香甜組成的，那是一種我以前從沒嚐過的美味(醬汁)。當然，這店選的生菜也非常的爽脆且多樣化。

結帳時我不要臉的想跟店家買這沙拉醬，沒想到人家早就有在賣了。很有氣質的女店員，指著醬上的dm問我是不是要這個，我點頭如搗蒜。

接下來這沙朗牛排本身就非常軟嫩，但以沙朗來說並不算特別的油。但但但但但，這牛排的重點還是那個特製的大蒜醬，如果說剛剛的大蒜湯帶點若有似無的奶油香，那這醬汁就是濃濃的奶油香，有一點像沖繩人吃牛排都很愛加奶油和大蒜，只是店家把兩者燒成醬汁，當然還有其他的香料的氣息，總之這沙朗牛排多了這個種不是如虎添翼就可以形容，簡直是直接登天...如果也好牛排，也好大蒜味，那你肯定會跟我一樣愛死這家店。

這醬好吃到我用旁邊的義大利麵，將之完完全全吃乾抹淨，甚至還想直接舔鐵盤......。最後我想說的是，這店從大蒜湯到生菜沙拉和牛排的大蒜醬，根本把大蒜玩的出神入「味」，我想這也是我徹底被圈粉的主因。

最後上的不是五郎讚不絕口的布丁，而且奶酪，上面的焦糖醬非常特別，感覺好像加了一點點洋酒，像是威士忌或是白蘭地之類的，酒酒香加上焦糖的苦韻蠻特別的。

味のレストラン えびすや:千葉県千葉市美浜区幸町1-18-1，電話: +81 43-244-9989，營業時間:11:20-14:30/18:00-21:00(星期一休)

文章來源：小虎食夢網