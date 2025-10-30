《宇宙Marry Me》荒唐劇情惹怒全網！「偷拍胸部」竟輕輕放過 網怒罵編劇離譜

劇中副CP一登場就失誤。（翻攝SBS官網）

韓劇《宇宙Marry Me》明明收視率節節高昇，最新第6集更達到7.1%好成績，但近期卻突然出現令觀眾不適的偷拍場面，被網友罵到不行。

這段劇情原本是想讓男配角「英雄救美」女配角，作為觸發兩人相識的姻緣，孰料卻上演了一段30年前韓劇才會出現的老掉牙情節，不僅不合理，反而還男配角讓人覺得不正常，畫虎不成反類犬，實在可惜。

超扯「英雄救美」劇情

這段「英雄救美」的離譜劇情如下：醫師「尹珍敬」（申瑟琪 飾）在公園跑步時，碰到也在運動的大姐突然昏倒，馬上過去幫對方做心肺復甦術（CPR）。

廣告 廣告

可是一個路過的男學生，卻拿著手機偷拍尹珍敬的胸部，因為她穿了胸口比較低的運動服，俯身做CPR時，給了男學生可趁之機。

同樣在公園運動的百貨公司常務「白商賢」（裴奈拏 飾），敏銳察覺到男學生的偷拍行徑，馬上把自己的外套脫下來給尹珍敬披上，並代替她做CPR。

尹珍敬剛開始很氣白商賢拉開自己，後來當聽到對方要她「遮好自己」時，才意識到自己的穿著可能走光。

後來白商賢找到男學生，把他手機中有關偷拍的影片都刪掉，口中還義正嚴詞說：「在韓國違法偷拍最高可判7年徒刑，並處以5千萬韓元罰金」，但當他瞧見手機裡沒有偷拍其他女生的影片後，居然認定對方是初犯可以放過他，接著就讓男學生一走了之。

女二做CPR被偷拍。（翻攝SBS官網）

「大男人主義」錯誤示範

許多網友看了這段劇情都覺得相當離譜，一致認為「白商賢」自顧自放走男學生，實在有夠荒唐，也質疑「憑什麼由他來放過？」

因為受害者是「尹珍敬」，決定要不要報警的也是她，正常情況應該要問過女方才對，結果這位「白商賢」卻替她原諒罪犯、替她決定不報警，簡直不可思議。

況且「白商賢」是住在九十年代嗎？難道不曉得很多偷拍者，按一個手機按鍵就能將照片直接備份到雲端，所以光在手機上刪除有用嗎？居然不把手機送交警方調查，看了真的會讓觀眾翻白眼。

此外，「白商賢」一開始拉開「尹珍敬」、代替對方做CPR時，看似英雄救美、實則莫名其妙，因為在這種危急時刻，不讓正牌醫師做CPR，根本是無視專業，出事了誰來擔責任？

這也凸顯「白商賢」是先把「尹珍敬」看作女性，然後才是專業人士，根本骨子裡在重男輕女，認為自己比她更優秀，而且男方那一句「先遮好自己」，已經在怪罪女方的穿著有問題。

難怪韓網會批判，這就是韓男根深蒂固的大男人主義，而《宇宙Marry Me》的編劇則活生生印證了此事。

誇張的是，該劇還切片這段影像放在YouTube，想要突顯男二帥氣的一面，打算給這個角色加分，孰料偷雞不著蝕把米，如今官方已經下架該段影片。

男二自作主張刪掉照片，令觀眾翻白眼。（翻攝SBS官網）

更多影劇娛樂相關：

「AI李政宰」甜喊老婆！女粉陷愛情陷阱慘遭騙千萬 電詐3步驟曝光

閔熙珍暗示「NewJeans會勝訴！」日本金主投資新公司ooak 業界爆5人全到齊？

《我們結婚了》「鯨魚夫婦」要結婚了？李章宇、恩靜同月辦婚禮 差點撞期掀回憶殺