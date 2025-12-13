《客家廚房2》主廚怒吼催菜！ 少女時代孝淵被嚇到慌神

利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯參與的台韓合製綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第二季，飛越台灣客庄，前進首爾漢江畔餐廳展開全新挑戰，本季更加入分組對抗機制，讓競爭張力全面升級，一度讓孝淵嚇到慌了手腳。

少女時代孝淵被稱讚是機靈的幫手（圖／客家電視台）

延續上一集李元日與趙序衡兩位主廚面臨團員「殘酷二選一」的火藥味，本周正式迎來餐廳開幕首日的營運大戰。兩隊主廚率領各自團隊展開激烈較量，廚房內「堂堂正正的良性競爭」瞬間化為逼人的實戰壓力，李元日焦急催問：「菜還沒出來嗎？」一旁的孝淵被嚇得一時慌了手腳。

廣告 廣告

《廚師的迫降：客家廚房2》營業第一天開始展開競爭（圖／客家電視台）

孝淵分享：「要在有限時間裡迅速完成美味料理，其實滿緊張的，而且又是兩隊競爭，大家為了爭取更多客人都在四處奔走，那種拚全力的樣子，滿精彩也很有趣。」外場同樣火花四射，更上演「搶客人大戰」，温昇豪與陳庭妮為了搶先向客人介紹餐點，不斷卡位競爭，究竟哪一隊能在混亂的開幕首日中穩住陣腳，以最佳默契與美味菜色奪下「營業第一天的主導權」，備受期待。

《廚師的迫降：客家廚房》第二季成員在韓國經營客家廚房（圖／客家電視台）

《廚師的迫降：客家廚房2》於每週日晚間8點在客家電視與韓國 TVING 播出，晚間10點在中天綜合台播出；12月13日（六）起，晚間6點於三立國際台、晚間10點在三立台灣台與三立綜合台跟播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導